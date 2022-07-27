Ушедший из России Mercedes-Benz подсчитывает убытки

Из-за приостановки производства и поставок в России немецкий автоконцерн Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро. Об этом говорится в отчетности компании за прошлое полугодие.

В начале марта Mercedes-Benz объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок на российский рынок легковых и малотоннажных машин.

В первом полугодии прибыль компании сократилась на 16%, до 6,6 миллиарда евро, а по итогам второго квартала – на 13,6%, до 3,107 миллиарда.

Издержки из-за корректировки деятельности в России компания оценивает в 1,4 миллиарда евро.

Mercedes-Benz Group AG – один из крупнейших мировых автоконцернов, образованный в 1883 году, в 1926 году ставший акционерным обществом Daimler-Benz.