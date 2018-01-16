Умер известный кавээнщик Владимир Дуда

В Новосибирске от инсульта умер капитан новосибирской команды КВН "НГУ" Владимир Дуда. Врачи сделали все возможное, чтобы его спасти, отметила в своем Facebook телеведущая Татьяна Лазарева.

Владимира Дуду госпитализировали 11 января, сообщает РИА Новости. Ему была сделана операция, но это не помогло.

Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Он капитаном команды "НГУ". Последние годы Дуда занимался бизнесом, был вице-президентом ассоциации выпускников НГУ.

Владимир Дуда был веселым, очень добрым, порядочным и абсолютно бесконфликтным человеком, вспоминает о нем Татьяна Лазарева.