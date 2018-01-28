Путин рассказал о полете на "Белом лебеде"Читайте нас в Telegram
На Казанском авиазаводе имени Горбунова прямо на глазах у президента России свой первый полет совершил новый Ту-160М. "Белый лебедь" — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик дальней авиации, грозное оружие, важный элемент ядерной триады России. И теперь на Казанском авиазаводе будут собирать его совершенно новую, глубокомодернизированную, версию. Но, похоже, ТУ-160 станет еще и пассажирским.
Всего семь минут на минимальной высоте, триста метров — так, что даже мелкие детали с земли можно разглядеть, а для российской авиации — все равно что форсированный взлет целой отрасли.
Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160м ("Белый лебедь") после десятилетнего перерыва опять собирают на Казанском авиационном заводе. В 2015-м верховный главнокомандующий поручил возобновить производство, и вот — первый полет совершенно нового бомбардировщика.
Российский президент и сам сидел за штурвалом "Белого лебедя", и даже наблюдал из кресла пилота за запусками крылатых ракет. Правда, это была старая модель самолета, еще до модернизации.
- Вы в 2005 году в составе экипажа лично пилотировали эту уникальную машину, — обратился один из рабочих завода к главе государства.
- Рядышком сидел только. Пальцами дотрагивался, — признался Владимир Путин.
- Хотелось бы узнать ваше внутреннее ощущение тогда и сейчас.
- Это незабываемое впечатление! Я тогда сказал, могу повторить. Как во сне все равно. Все происходит, как во сне. Что касается самолета самого, его модернизации, я вам приоткрою небольшую тайну. Мы же начали применять его. Для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять. Это реально большой успех, большой шаг вперед. Это он только внешне выглядит так, как тот Ту-160, на котором я летал, но это совсем другая машина.
Технологию восстанавливали с нуля, начиная с конструкторского бюро, которое теперь все детали проектирует в 3D, и заканчивая огромным сварочным боксом, аналогов которому в мире нет. Тут делают титановую балку, своеобразный хребет самолета, на ней держатся все важнейшие механизмы.
Реконструированы заводские цеха, взлетная полоса, диспетчерская вышка. Вся начинка в самолете — навигация, системы управления – новая, "Белый лебедь" только снаружи остался прежним.
Главная особенность конструкции — изменяемая геометрия крыла — позволяет быстрее маневрировать и набирать скорость. Если раскрыть крылья полностью, самолет займет половину футбольного поля. Но основное — то, что бомбардировщик способен нести под этими гигантскими крыльями.
"Белый лебедь" — грозная авиационная составляющая российской ядерной триады. По боекомплекту, который можно загрузить на борт, — самый мощный сверхзвуковой ракетоносец в мире. Максимальная скорость — 2230 километров в час. А еще от Москвы до Владивостока — за четыре часа: поневоле приходит мысль о создании на его базе пассажирского авиалайнера.
"Надо подумать над гражданской версией подобных самолетов. При такой огромной территории, как у нас, уверен, что будет востребован", — отметил Путин.
"Объединенная авиастроительная корпорация" уже заключила контракт с Министерством обороны на поставку десяти модернизированных Ту-160, и это обеспечит Казанский завод гособоронзаказом до 2027 года. Такие проекты двигают вперед все отечественное авиастроение, задействованы десятки смежных предприятий.
Самолет-заправщик Ил-78 — его испытывают в небе над Ульяновском — сконструирован специально для работы в паре с "Белым лебедем".
"Для Ту-160 он обеспечивает нахождение в воздухе более 25 часов. Сам топливозаправщик — это первый российский танкер", — рассказал Юрий Слюсарь, президент "Объединенной авиастроительной корпорации".
Уфимский моторостроительный завод производит двигатели для российских вертолетов и самолетов. В 90-е доходило до того, что оборонное предприятие выпускало столовые наборы, а сейчас заказов на авиационную технику столько, что цеха перешли на круглосуточную работу, что, по мнению сотрудников, достойно отдельного поощрения.
- В советское время была такая традиция — награждать предприятия памятными медалями, орденами. В данный момент тоже предприятие находится в лидерах. Нельзя ли вернуть эту традицию? – попросили рабочие завода президента.
- Давайте я вас просто расцелую. Поздравляю! Теперь по поводу вашего вопроса. Эта практика была в советское время, но она же была в советское время и прекращена в связи с тем, что анализ показал, что, несмотря на все те ордена и медали, производительность труда на этих предприятиях не увеличивается, результаты, значит, лучшими не становились, — ответил Путин.
О чем точно следует задуматься прямо сейчас — уверен президент — как в будущем производить не только военную, но и такую же высокотехнологичную гражданскую продукцию.
"Иногда даже не верится, что мы это все делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса. Но оно не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны будут сокращаться", — считает глава государства.
Технологические взлеты — во многих отраслях. В Башкирии как раз к приезду российского президента закончили строительство крупнейшей в европейской части страны цифровой телевизионной сети. Таких же новых телевышек, как в Уфе, в республике возведено более 200.
"Благодаря цифровому телевидению конечный потребитель, телезритель, получает сегодня даже в самых отдаленных населенных пунктах качественный телевизионный сигнал. Это большой прорыв. Это действительно большая телевизионная революция", — подчеркнул Азамат Салихов, генеральный директор ГТРК "Башкортостан".
В деревнях, куда даже дороги зимой зачастую нет, несмотря на ландшафт — горы или ущелья — люди могут теперь увидеть и услышать передачи ГТРК "Башкортостан" в цифровом качестве на трех языках — русском, татарском и башкирском — что для многонациональной республики крайне важно.
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