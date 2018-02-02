Ажиотаж, ставший традиционным

Московская филармония открыла продажу абонементов будущего сезона, и только за один день продала с уже привычными очередями 30 000 штук. Столицу поддержали 18 городов России — от Кузбасса до Ялты.

"Это выгодно, удобно и престижно. Классическая музыка считается удовольствием для избранных. Купить абонемент в филармонию – значит, причислить себя к элитному мировому сообществу", — убеждает Удмуртская филармония и обещает существенно сниженную цену на любой концерт. На самом деле, в три-четыре раза дешевле может обойтись и новоиспеченный обладатель "Грэмми" Даниил Трифонов, если пойти на его выступление, купив абонемент, и потрясающие московские фестивали Плетнёва, Юровского.

Омичам обещают джаз, "Сказки на ночь" (абонемент "ночных" симфоний") и приезд из Великобритании внука Прокофьева, который в качестве диджея устроит ремикс Девятой симфонии Бетховена. В пермских абонементных лидерах — цикл "Волшебные звуки рояля". Выступят такие востребованные пианисты современности, как Народный артист России Николай Луганский, лауреат международных конкурсов Юлианна Авдеева, триумфатор Международного конкурса имени П.И. Чайковского (первая премия, 2015) Дмитрий Маслеев.

Крымская филармония удвоила количество абонементов и возобновила абонементную систему в Ялте и Евпатории. "Запасаются музыкой впрок" и в Кемерове, где за последние три года количество абонементов увеличилось с 37 до 50, а количество продаж — с 9500 до более чем 11000 — это почти 3 процента населения города.

Всего же на будущий сезон российские филармонии предлагают более 250 000 абонементов – на четверть больше, чем в прошлом году.