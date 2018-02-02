В КПРФ прокомментировали состояние заграничных счетов Грудинина

Вопросы членов Центризбиркома к зарубежным счетам кандидата в президенты Павла Грудинина носят технический характер, сообщили в предвыборном штабе КПРФ.

"Имеются все справки, подтверждающие закрытие счетов Грудинина, а требующиеся дополнительные документы будут предоставлены в ближайшее время", — заявил "Интерфаксу" глава пресс-службы предвыборного штаба КПРФ Александр Ющенко.

По его словам, запросы о закрытии зарубежных счетов были поданы Грудининым сразу же, как его выдвинули в качестве кандидата на съезде ЦК КПРФ. Однако из-за рождественских праздников бумажная процедура затянулась.

При этом новую волну обсуждения в СМИ зарубежных счетов Грудина в его предвыборном штабе расценили как "информационную провокацию".

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказал журналистам, что обсудил с Грудининым вопрос о счетах в банках Швейцарии и Австрии, по которым нет документов об их закрытии.