Криштиану Роналду будет зарабатывать в "Реале" как Неймар

Несмотря на многочисленные встречные заявления о скором расставании, мадридский "Реал" и лидер его нападения Криштиану Роналду собираются подписать новый контракт. И, как сообщают источники в "Королевском клубе", португалец сможет получать зарплату, как у бразильца Неймара в "Пари Сен-Жермен".

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее Роналду выражал недовольство, что президент "Реала" Флорентино Перес, несмотря на обещание, не продлил с ним контракт после завершения сезона-2016-2017. Теперь, как сообщает "Спорт-экспресс", руководство клуба намерено предложить нападающему новое соглашение на улучшенных финансовых условиях.

В случае оформления нового контракта зарплата 32-летнего португальца будет повышена до 30 млн евро, утверждает ABC. Роналду будет зарабатывать в год столько же, сколько форвард французского "ПСЖ" Неймар. К слову, ходили слухи, что бразильца усиленно зовут в "Реал" на место... Криштиану Роналду.