Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"

То, как спиртное влияет на организм, изучается уже давно. Пожалуй, самые противоречивые исследования посвящены воздействию алкогольных напитков на мозг. Известно, что употребление спиртного вредит мозгу в долгосрочной перспективе, но с другой стороны, алкоголь улучшает память и обучаемость.

Американские учёные в очередной раз доказали, что употреблять – важно заметить, в умеренных дозах – полезно для здоровья. Специалисты из Медицинского центра Университета Рочестера заявляют, что пара бокалов вина в день поможет не просто расслабиться и отвлечься после напряжённого дня, а в прямом смысле очистить мозг.

Оказывается, низкие дозы алкоголя способствуют снижению воспаления и выведению из головного мозга токсинов и опасных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

"Длительное потребление избыточного количества этанола, как известно, оказывает неблагоприятное воздействие на центральную нервную систему. Однако в этом исследовании мы впервые показали, что низкие дозы алкоголя потенциально полезны для здоровья мозга, а именно – улучшают его способность удалять отходы", — рассказывает ведущий автор исследования Маикен Недергор (Maiken Nedergaard).

Её команда сосредоточилась на изучении сложной глимфатической системы (glymphatic system), которая выводит из мозга токсины. Собственно, Недергор вместе с коллегами впервые и описала эту систему.

Исследователи установили, что спинномозговая жидкость, которая "хранит" головной мозг внутри черепа, вкачивается в черепную коробку и выкачивается обратно, выводя с собой весь метаболический "мусор", накопившийся между клетками.

Среди этих отходов – тау-белки и бета-амилоиды. И те, и другие известны тем, что могут скапливаться в липкие бляшки, которые "душат" нейроны и способствуют развитию болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Другие работы показали, что глифматическая система более активна во время сна (и на процесс очищения мозга влияет положение человека во сне); кроме того, стало известно, что при инсульте или травме эта полезнейшая система очистки повреждается, а вот упражнения, напротив, помогают её восстановить.

В ходе новой работы авторы также следили за глимфатической системой и изменениями, которые происходят при хроническом алкоголизме и умеренном употреблении спиртного. Испытания проводились на мышах.

Изучая мозг животных, которые длительное время вынуждены были "крепко выпивать", специалисты наблюдали высокие уровни молекулярного маркера воспаления, особенно в клетках, называемых астроцитами (они являются ключевыми регуляторами глимфатической системы). Также было отмечено нарушение когнитивных способностей и моторных навыков грызунов.

Тем временем вторая группа потребляла небольшие дозы спиртного (аналогичные 2,5 единицам алкоголя в день на одного человека – это примерно 75 миллилитров водки). У этих животных наблюдалось намного меньше воспалительных маркеров, а их глифматическая система более эффективно очищала мозг от отходов.

Любопытно, что результаты второй группы оказались лучше, чем данные третьей группы – контрольной, в которой были мыши-трезвенники. Хотя когнитивные и моторные функции в третьей и второй группе были одинаковыми.

Результаты работы, опубликованной в издании Scientific Reports, говорят сами за себя: польза небольших доз алкоголя для мозга очевидна. Авторы также отмечают, что, вероятно, постоянное и умеренное употребление алкоголя улучшает общее состояние здоровья мозга.

Кроме того, ранее выяснилось, что алкоголь – опять же в ограниченных количествах – полезен для сердца и для здоровья в целом.

Но не стоит забывать, что злоупотребление спиртным может повлечь развитие семи видов рака, а также ускорить клеточное старение организма.