В Москве идут последние приготовления к Масленице

В столице уже готовятся к проводам зимы: завтра стартует фестиваль "Московская масленица". Его называют самым сытным. Гостям обещают сотню рецептов блинов от традиционных до экзотических, причем можно будет не только поесть, но и приготовить. А если блин выйдет комом, ему тоже найдется применение.

Все по классическому рецепту: молоко, яйца, мука. Но то, что происходит дальше на кухне у Анастасии, удивит любого, кто хоть раз пёк блины. Ком — отлично. Пригорел — еще лучше!

"Это подойдет всем хозяюшкам, у которых часто подгорают блины. Чтобы их не выбрасывать, оказывается, их можно использовать. Можно картину сделать, повесить на стену", — объясняет художник Анастасия Дубач.

Все оттенки корочки приветствуются, и блины становятся произведением искусства — не только кулинарного, но и изобразительного.

Блины очень быстро высыхают, поэтому уже в процессе работы их приходится докладывать на готовое полотно. Ну и при желании можно перекусить — ведь получается не только красиво, но еще и очень вкусно.

Блины превращаются в портрет девушки — символ весны. Картина абсолютно съедобная — за исключением, конечно, очень темных частей. Но Анастасия для угощения своих гостей планирует испечь новую порцию — не менее оригинальных.

Не отстают от живописного тренда и в ресторанах — хочется красок. Красный, зеленый, желтый и даже черный: повара предлагают отойти от привычных рецептов и добавить в блины цвета.

Главное — натуральные красители, которые есть в каждом холодильнике. Свекла придаст красный оттенок, шпинат — зеленый, морковь и куркума — оранжевый. Вот только за чернилами черной каракатицы придется отправиться в магазин. Но это того стоит.

"Я больше, конечно, играю с цветом. Для меня очень важно, чтобы на тарелке было очень радужно и весело. Но если вы хотите получить не только цвет, но и насыщенный вкус, это возможно сделать — в данном случае вам просто необходимо большее количество свежевыжатого сока", — рассказывает ресторатор Гаяне Бреиова.

Кто предпочитает традиционную кухню, может отправиться в самую старую блинную Москвы — ей уже более полувека. Технология и рецепт неизменны — впрочем, как и вкус. Секрет его — в приготовлении теста: оно должно хорошо настояться, чтобы стать нежным и пористым. Есть и еще важные составляющие.

"Сказать, чтоб какой-то секрет был — его нет. Наверное, все зависит от атмосферы, от желания, как ты замешиваешь", — говорит повар Александра Асокина.

А этому "повару" эмоции чужды, но результат гарантирован: блинобот на ВДНХ печет, кормит и развлекает.

Блины всех размеров и цветов по удивительным рецептам обещают и на фестивале "Московская масленица" — он начинается уже завтра. На 25 площадках города будут народные гуляния, игры, угощения — все как в старину. Проводы зимы будут пышными, яркими и сытными.