Иран возмутился тем, что их олимпийцам не подарили смартфоны

Участвующие в Олимпиаде северокорейские спортсмены не смогут увезти домой подарки от спонсоров из-за санкций, наложенных на КНДР странами Запада. По этой же причине эксклюзивные смартфоны от Samsung не хотели выдавать делегатам из Ирана. Власти страны выразили протест и поставили организаторам Игр ультиматум, сообщает Irna.

Перед началом Олимпиады один из главных спонсоров Игр Samsung объявил, что подарит всем делегатам и участникам соревнований эксклюзивные смартфоны Galaxy Note 8 "Olympic edition". Эта версия гаджета не поступит в продажу, в нее будут встроены приложения для помощи в перемещении по Пхенчану и на территории Олимпийской деревни.

Вскоре выяснилось, что дорогостоящие подарки (стоимость такого телефона составляет около тысячи долларов) не получат 22 представителя КНДР и четыре гостя из Ирана. Все дело в международных санкицях — резолюция Совбеза ООН запрещает поставлять в обе страны предметы роскоши и товары, которые могут быть использованы в военных целях.

И если Северная Корея не стала активно возмущаться таким решением, то представители Ирана выразили организаторам Игр резкий протест.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф пригрозил "Самсунгу" бойкотом на государственном уровне, а государственное новостное агентство FARS убрало со своего сайта все баннеры Samsung и приостановило сотрудничество с фирмой.

Зариф потребовал от представителей Samsung извинений. После этого глава Национального олимпийского комитета отправил официальное письмо в МОК с требованием уладить конфликт.

В итоге представители МОК объявили, что Samsung пересмотрел свое решение и подарит смартфоны "абсолютно всем" участникам Олимпиады. Северокорейцы, впрочем, по-прежнему не смогут увезти телефоны домой. Хоккеистки из КНДР сдадут гаджеты в последний день соревнований.

Власти Ирана заявили, что конфликт улажен.