Глава КНДР пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Глава КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Соответствующее послание высокопоставленная делегация Северной Кореи передала в ходе переговоров с южнокорейским президентом, прошедших в Голубом доме в Сеуле.

Об этом рассказал на брифинге для СМИ представитель администрации южнокорейского лидера. По его словам, в послании содержится пожелание от Ким Чен Ына встретиться с южнокорейским лидером "как можно скорее". Сам Мун Чжэ Ин заявил, что его визит в Пхеньян возможен "в будущем, когда будут созданы необходимые условия". В частности, президент Республики Корея в ходе встречи с делегацией КНДР, длившейся около трех часов, призвал Пхеньян начать диалог с Вашингтоном.

Северокорейская делегация из 22 человек прибыла в Республику Корея накануне, передает ТАСС. Среди прочих в нее входят формальный глава северокорейского государства — председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам — и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

В ходе проходящих в Южной Корее с 9 по 25 февраля зимних Олимпийских игр Мун Чжэ Ин и Ким Ён Нам смогут вместе посмотреть предварительные соревнования женской сборной двух стран по хоккею. В нее вошли спортсменки как из Южной, так и из Северной Кореи, передает РИА Новости. Также Мун Чжэ Ин поедет в город Каннын, где проводятся соревнования по ледовым видам спорта, и посмотрит предварительные соревнования по мужскому конькобежному спорту, в которых примут участие спортсмены обеих стран.