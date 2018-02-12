Разбившийся в Подмосковье Ан-148 в день катастрофы выполнил еще несколько рейсов

Разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" в день рокового вылета из Москвы в Орск успел выполнить еще несколько рейсов. Об этом рассказала начальник пресс-службы авиакомпании "Саратовские авиалинии" Елена Воронова. По ее словам, 11 февраля самолет Ан-148 выполнял несколько рейсов по пензенскому и саратовско-московскому направлениям, передает РИА Новости.

Перед каждым авиарейсом проводится форма технического обслуживания самолета. Среди членов экипажа на борту Ан-148 было два бортмеханика, проводивших оперативное техническое обслуживание борта перед вылетом, в том числе и из аэропорта Домодедово. Никаких нарушений выявлено не было, рассказали в пресс-службе "Саратовских авиалиний" агентству ТАСС.

Авиакомпания получила этот лайнер около года назад — в феврале 2017-го. В январе нынешнего года он прошел форму си-чека (C-check): среди прочего были тщательно проверены агрегаты двигателя, планера и крыла, добавили в пресс-службе. Форма техобслуживания, проведенная перед последним вылетом борта в Орск, также не выявила отклонений на воздушном судне.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово в аэропорт города Орска Оренбургской области. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рейсом летели в основном жители Оренбургской области. Также на борту были граждане Азербайджана и Швейцарии. Выживших в катастрофе нет.