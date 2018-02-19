Керлингист Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню

Подозреваемый в употреблении допинга российский керлингист Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню. Россиянин, в допинг-пробе которого якобы обнаружены следы мельдония, уже сдал олимпийскую аккредитацию, сообщил пресс-атташе команды спортсменов из России Константин Выборнов.

Ранее Международный олимпийский комитет подтвердил информацию о том, что в пробе одного из российских спортсменов было обнаружено запрещенное вещество. Вскрытие допинг-пробы "Б" Александра Крушельницкого будет проведено 19 февраля, сообщает Чемпионат.com.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс призвал не распространять историю с положительной допинг-пробой на всех российских спортсменов. "Я не специалист по допингу, но я исхожу из того, что если проба "Б" будет отрицательной, могла быть допущена ошибка при проверке или еще где-то, — сказал Адамс, которого цитирует ТАСС. — Я думаю, что к концу дня результаты пробы "Б" могут появиться, но все зависит от загруженности лаборатории. Этот случай связан только с одним спортсменом, я призываю вас не распространять это на всех российских спортсменов. Решение по участию олимпийских атлетов из России было принято до Игр, пока его никто не отменял".