На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорама

На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорамаЧитайте нас в Telegram
Лазерные проекторы, брызги воды, вибрирующий пол и круговой экран: на ВДНХ полным ходом идёт реконструкция легендарной кинопанорамы. В советские годы посетители часами стояли в очереди, чтобы туда попасть. Теперь эффект присутствия обещают многократно усилить, сохранив при этом исторический облик кинотеатра и бесценную технику.
Главный советский киноаттракцион, когда-то — любимое место всех москвичей и туристов. По сей день это единственный в мире сохранившийся кинотеатр с проекцией на 11 экранах. После почти двухлетнего перерыва знаменитая круговая кинопанорама готовится к своему возрождению.
"Это большая ответственность для нас, потому что здание имеет историческую ценность. Мы хотим сохранить исторический облик, применяя здесь новейшие технологии", — говорит управляющий партнер Манфред Майер (Австрия).
Над проектом нового кинозала работают специалисты из Австрии. Сейчас идёт подготовка к реставрации проекторов, звуковой техники и даже плёнки фильмов, которые когда-то здесь показывали.
— Новым и ещё более интересным достижением нашей науки и техники является советская кругорама. Круглый зрительный зал, со всех сторон — экраны.
Именно так выглядела первоначально круговая кинопанорама: 22 экрана, расположенных в два ряда. После реконструкции их стало всего 11.
"Вот эти высокие экраны, которые по кругу здесь располагаются, на них проецировала специальная анаморфотная насадка. Впервые применялась оптика, которая растягивала изображение не в ширину, как в широкоэкранной системе, а в высоту", — рассказывает член Союза кинематографистов РФ, руководитель Музея кинотехники Александр Зенин.
Кроме того, это был первый кинотеатр в мире, в котором был применён многоканальный стереофонический звук. Динамики находились в полу, на потолке, под экранами, благодаря чему звук становился объёмным и будто перемещался вслед за изображением по всему залу. Не случайно круговую кинопанораму называют предшественницей 5D-кинотеатров.
В этом зале собиралось около тысячи зрителей, причём смотрели они фильм стоя, чтобы можно было видеть все 11 экранов. Тогда создавался эффект полного погружения в фильм, что было настоящим чудом для советского зрителя.
Все фильмы старались делать динамичными. Самыми популярными были съёмки под водой. Для эффектных кадров камеру устанавливали на автомобиль и даже на самолёт для съёмок в горах и ущельях.
"Были ещё съёмки, когда камеру ставили на качели, и образовывался такой невероятный эффект. И людям, у которых немножко проблемы с вестибулярным аппаратом, наверно, было тяжеловато смотреть, но впечатление было колоссальное от просмотра таких фильмов!" — говорит Александр Зенин.
Чтобы оказаться буквально внутри фильма, на вершине горы или на тысячу метров под водой, москвичи занимали очередь с ночи. Работал кинотеатр с девяти утра до девяти вечера. В день было по 17 сеансов.
Каждый сеанс длился 20 минут. За это время зритель не успевал устать, и именно столько по времени занимал просмотр шестисот метров плёнки — одной бобины.
После реставрации принцип показа на экране 360 градусов будет сохранён.
"Во-первых, изменения коснутся экранов: они будут увеличены. Также они будут изогнуты внизу и как бы проходить под зрителем, под большой платформой-амфитеатром, которая также здесь будет установлена", — говорит Манфред Майер.
Усиливать эффект от просмотра будут вибрации платформы, лазерные проекторы, брызги воды и многое другое. Попасть буквально в другую реальность москвичи смогут совсем скоро: открытие обновлённой круговой кинопанорамы планируется уже в этом году.
-
Россияне завоевали серебро в лыжной эстафете
- Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией
- Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике
- Олимпийский комитет России сделал заявление по допингу
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Крушельницкому подсунули мельдоний
- В МИД рассказали, что за россияне погибли в Сирии
- Порошенко подписал закон о России-агрессоре
- Стрелял в спину: страшные кадры у храма в Кизляре
- В России вспоминают выдающегося дипломата Виталия Чуркина
-
Российскому хоккеисту припомнили избиение жены
- Нашего чемпиона могли подставить с допингом
- Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений. Видео
- Известного шансонье зарезал друг в день Святого Валентина
- Найдено тело девочки, пропавшей во время свадьбы полгода назад
- Баки американского истребителя чудом не убили японских рыбаков
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Известна российская цена нового Mercedes-Benz G-Class
- Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
-
Тиллерсон заявил о расширении санкций против России
- Мусорные облигации EM надежнее американских. Почему?
- Отказ от наличных: Швеция зашла слишком далеко?
- Разрушительное влияние США в Сирии - глобальный риск
- Медведев: нас не смогут взять в кольцо
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Правда или миф: может ли спаржа увеличить риск рака
- Голод стал сильнее после похудения? Возможно, это навсегда
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- Крафтовое пиво полезнее, чем красное вино
-
Трагедия в Кизляре: детали расследования
- Кто стрелял на Майдане: новые доказательства
- Москвичи ждут сибирских морозов
-
Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Попавший в тюрьму в Таиланде российский пенсионер вернулся домой
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Приговор гонщику с Бауманской: два года за смертельное ДТП
- Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
- На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорама
- Третьяковку на Крымском валу ждет трансформация
- Шум на улице и в офисе: что говорят врачи и шумомер
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Telegram восстановил работу
Песков пообещал уточнить дату послания президента
Обвал доллара прекратился. Надолго ли?
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
Роскомнадзор пока не планирует блокировать YouTube
Фильм "Лёд" показали в Пхенчхане
Главу Банка Латвии обвинили в вымогательстве
В тире на юго-западе Москвы ранили подростка
В Иране нашли первые тела жертв авиакатастрофы
Надо Львовом подняли бандеровский флаг
Смарт-колонку сделали ведущим настольной игры
Экс-барабанщик "Черного кофе" обнаружен мертвым
Стокгольмский террорист: убивать шведов, чтобы помочь ИГ
Программа "60 минут по горячим следам"
Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией
Зюганов проверит, есть ли у Грудининых дома в Латвии
Женщина-бармен убила клиента пятью ударами кулака
Минтруд предлагает с 1 апреля проиндексировать пенсии
Верховный судья описал типичного российского убийцу
"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере