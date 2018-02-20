На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорама

Лазерные проекторы, брызги воды, вибрирующий пол и круговой экран: на ВДНХ полным ходом идёт реконструкция легендарной кинопанорамы. В советские годы посетители часами стояли в очереди, чтобы туда попасть. Теперь эффект присутствия обещают многократно усилить, сохранив при этом исторический облик кинотеатра и бесценную технику.

Главный советский киноаттракцион, когда-то — любимое место всех москвичей и туристов. По сей день это единственный в мире сохранившийся кинотеатр с проекцией на 11 экранах. После почти двухлетнего перерыва знаменитая круговая кинопанорама готовится к своему возрождению.

"Это большая ответственность для нас, потому что здание имеет историческую ценность. Мы хотим сохранить исторический облик, применяя здесь новейшие технологии", — говорит управляющий партнер Манфред Майер (Австрия).

Над проектом нового кинозала работают специалисты из Австрии. Сейчас идёт подготовка к реставрации проекторов, звуковой техники и даже плёнки фильмов, которые когда-то здесь показывали.

— Новым и ещё более интересным достижением нашей науки и техники является советская кругорама. Круглый зрительный зал, со всех сторон — экраны.

Именно так выглядела первоначально круговая кинопанорама: 22 экрана, расположенных в два ряда. После реконструкции их стало всего 11.

"Вот эти высокие экраны, которые по кругу здесь располагаются, на них проецировала специальная анаморфотная насадка. Впервые применялась оптика, которая растягивала изображение не в ширину, как в широкоэкранной системе, а в высоту", — рассказывает член Союза кинематографистов РФ, руководитель Музея кинотехники Александр Зенин.

Кроме того, это был первый кинотеатр в мире, в котором был применён многоканальный стереофонический звук. Динамики находились в полу, на потолке, под экранами, благодаря чему звук становился объёмным и будто перемещался вслед за изображением по всему залу. Не случайно круговую кинопанораму называют предшественницей 5D-кинотеатров.

В этом зале собиралось около тысячи зрителей, причём смотрели они фильм стоя, чтобы можно было видеть все 11 экранов. Тогда создавался эффект полного погружения в фильм, что было настоящим чудом для советского зрителя.

Все фильмы старались делать динамичными. Самыми популярными были съёмки под водой. Для эффектных кадров камеру устанавливали на автомобиль и даже на самолёт для съёмок в горах и ущельях.

"Были ещё съёмки, когда камеру ставили на качели, и образовывался такой невероятный эффект. И людям, у которых немножко проблемы с вестибулярным аппаратом, наверно, было тяжеловато смотреть, но впечатление было колоссальное от просмотра таких фильмов!" — говорит Александр Зенин.

Чтобы оказаться буквально внутри фильма, на вершине горы или на тысячу метров под водой, москвичи занимали очередь с ночи. Работал кинотеатр с девяти утра до девяти вечера. В день было по 17 сеансов.

Каждый сеанс длился 20 минут. За это время зритель не успевал устать, и именно столько по времени занимал просмотр шестисот метров плёнки — одной бобины.

После реставрации принцип показа на экране 360 градусов будет сохранён.

"Во-первых, изменения коснутся экранов: они будут увеличены. Также они будут изогнуты внизу и как бы проходить под зрителем, под большой платформой-амфитеатром, которая также здесь будет установлена", — говорит Манфред Майер.

Усиливать эффект от просмотра будут вибрации платформы, лазерные проекторы, брызги воды и многое другое. Попасть буквально в другую реальность москвичи смогут совсем скоро: открытие обновлённой круговой кинопанорамы планируется уже в этом году.