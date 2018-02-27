Невменяемый петербуржец взорвал "Перекресток" из ненависти к психологам

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Взрыв в петербургском "Перекрестке" 46 минут назад
Невменяемый петербуржец взорвал "Перекресток" из ненависти к психологамЧитайте нас в Telegram
Организатор взрыва в петербургском супермаркете "Перекресток" 35-летний Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым. Это вывод судебно-психиатрической экспертизы. Адвокат обвиняемого Елена Корнилова отметила, что с итогами экспертизы ее пока не ознакомили.
Калининский районный суд Санкт-Петербурга 27 февраля должен рассмотреть вопрос о продлении ареста Лукьяненко, сообщает "Интерфакс". Его адвокат просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд ей в просьбе отказал.
Дмитрий Лукьяненко 27 декабря 2017 года заложил в камеру хранения магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Оно сработало вечером. В результате взрыва пострадали 18 человек. Мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Фотографии бомбы и информацию о причинах своего поступка Лукьяненко сохранил на двух флешках, которые спрятал недалеко от места взрыва.
На допросах Лукьяненко подтвердил свою причастность к взрыву. Он пояснил, что им двигала ненависть к организаторам и участникам психологических тренингов, которые он ранее посещал.
31 декабря 2017 года Калининский районный суд Петербурга арестовал Дмитрия Лукьяненко до конца февраля 2018 года. Подрывник обжаловал это решение, но из-под стражи отпущен не был.
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