В Лондоне отравился российский шпион-перебежчик

В торговом центре города Солсбери неизвестным веществом отравился экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба российских вооруженных сил 66-летний Сергей Скрипаль. С тяжелым отравлением он был госпитализирован. Также госпитализирована 30-летняя женщина. Полицейские графства Уилтшир обнаружили их без сознания на скамейке у торгового центра.

На телах мужчины и женщины никаких травм не обнаружено. Но они оба находятся в реанимации в критическом состоянии. Преподаватель Военно-дипломатической академии Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности в декабре 2004 года. Он обвинялся в том, что в 1995 году был завербован британской разведкой, сообщает ТАСС.

Сергей Скрипаль передал Лондону за 100 тысяч долларов информацию о российских разведчиках, работающих в Европе под прикрытием. Эти данные составляют государственную тайну.

К 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима завербованного агента британской разведки осудил Московский окружной военный суд. Вердикт суда, оглашенный 9 августа 2006 года, также лишил Скрипаля звания и госнаград. Указ о помиловании ранее осужденных по обвинению в государственной измене, в том числе Сергея Скрипаля, 9 июля 2010 года подписал президент России Дмитрий Медведев.

В 2010 году Сергей Скрипаль уехал в Великобританию в рамках шпионского обмена по делу о раскрытии российской шпионской сети нелегалов. Это дело получило в России название дело Анны Чапман.

В июле 2016 года в США умер экс-полковник российской внешней разведки Александр Потеев. Он бежал в Штаты и заочно осужден в России на 25 лет за госизмену. Ранее на Москву в Великобритании пытались переложить ответственность за смерть Александра Литвиненко, отравленного полонием.