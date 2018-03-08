Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в коме

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в воскресенье подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании, находятся в коме. Об этом сообщил в среду вечером британский телеканал "Скай ньюс".

По данным телеканала, в коме находится и полицейский, первым прибывший на место отравления. При этом в полиции не указывают, о каком конкретно веществе идет речь.

Лондонская полиция это сообщение не прокомментировала. "Мы не раскрываем никаких имен и не даем никаких дополнительных комментариев сверх того, что было сказано сегодня на пресс-конференции", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Тогда, в 2010 году, четырёх граждан России, осуждённых за шпионаж в пользу США и Великобритании и отбывающих наказание в России, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США после предательства Александра Потеева, бывшего полковника службы внешней разведки.