Подготовка к переговорам между Трампом и Ким Чен Ыном займет несколько недель

Тема:
Ситуация вокруг КНДР 1 час назад
9 марта 201812:36
Подготовка к переговорам между Трампом и Ким Чен Ыном займет несколько недельЧитайте нас в Telegram
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что планирование переговоров между лидерами США и КНДР займет время. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам Тиллерсона, организация и определение времени встречи займет несколько недель.
Как сообщалось ранее, Дональд Трамп согласился лично встретиться с Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер в ходе недавних контактов с представителями Сеула в Пхеньяне заявил, что как можно быстрее хотел бы провести переговоры с Трампом. В свою очередь Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая", передает "Интерфакс".
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