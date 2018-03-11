Россия создала новое оружие для принуждения США к миру

Американские генералы гораздо чаще выступают публично, чем наши, российские. Американские генералы — уже часть политического ландшафта США. И вот опять в конце недели выступил еще один. На бюджетных слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Джон Хайтен, а он председатель стратегического командования Вооруженных сил США, пытался успокоить конгрессменов. Тех явно разволновало ежегодное послание Путина, в котором президент России еще раз призвал Америку сесть за стол переговоров по стратегической стабильности в мире. Для пущей убедительности Путин сообщил о новых возможностях России гарантировано преодолевать глобальную систему противоракетной обороны США.

А вот генерал Хайтен конгрессменов утешил так: "Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом". Ну это стандартно. Ответ по уставу. А далее уточнение: "Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути".

Во-первых, осмелюсь предположить, Хайтен не знает, что мы знаем. Во-вторых, про способность гарантированно уничтожить США в случае агрессии, преодолев любые ракетные барьеры, как раз и говорил Путин. Но для Путина это аргумент начать переговоры и снизить напряженность. А для председателя стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена лишь повод вновь повторить, что и "мы их уничтожим тоже", что и очень хорошо. То есть, Хайтен за глобальный суицид. Вообще-то, это так называется. И этой перспективой глобального суицида американский генерал Джон Хайтен, председатель стратегического командования Вооруженных сил США, пытается всех утешить.

На подобных слушаниях, но уже в Сенате заместитель министра обороны США Джон Рудд сообщил, что противоракетная оборона США не способна противостоять стратегическим силам России и Китая. До кого-то уже дошло. Группа сенаторов теперь призывает госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать с Россией диалог по теме. Тиллерсон от встреч с Лавровым пока уклоняется.

И я даже, кажется, понимаю, почему. Ведь Трамп провозгласил, что Соединенные Штаты с планетой будут говорить лишь с позиции силы. И что только позиция силы эффективна. А тут сам Путин рассказал американцам такое, что у них с позиции силы говорить с нами уже не получается. Вот Тиллерсон и играет с Лавровым в "кошки-мышки". Наш МИД попросил о встрече министров, а Госдеп отвечает, что, мол, просьбу не получал. У нас это называется "под дурака".

Рано или поздно встреча состоится, поскольку объективно сейчас она нужна всем. Она соответствует экзистенциальным, то есть жизненным интересам США. В истории наших отношений как раз сейчас такой этап, когда договориться придется. Уверен. И вот почему.

Когда американцы первыми изобрели атомную бомбу, а это было уже к концу Второй Мировой, то легендарный британец, образец британского благородства Уинстон Черчилль тут же стал уговаривать президента США Трумэна сбросить атомную бомбу на Кремль. Трумэн не осмелился, но все же решился на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945. Досталось Японии. Хотя решающим аргументом было — запугать Советскую Россию.

"Соединенные Штаты находятся на вершине мировой силы", — заявил в марте 1946 года Черчилль. И призвал: "На основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией. Тогда главная дорога в будущее будет ясной не только для нас, но для всех, не только в наше время, но и в следующем столетии".

И вот мы уже в следующем столетии. А с тех пор именно на основе военной силы отношения с Россией у Запада как-то не складывались. Мир сохранялся благодаря паритету — равенству ядерных возможностей. Как раз когда возникал перекос, то возникала и угроза для всех. И обе стороны не позволяли друг другу сильно отрываться. Так что уже в 1949 году СССР испытал свою атомную бомбу.

Тогда американцы погнались уже за куда более мощным термоядерным оружием. Первыми взорвали такое устройство в ноябре 1952 года на атолле Эниветок. Но это была стационарная установка.

Через каких-то 8 месяцев, в августе 1953 года СССР взорвал первую в мире водородную бомбу, пригодную для размещения в отсеке самолета. Это была полностью отечественная разработка с оригинальной конфигурацией заряда.

В 1961 году на полигоне Новая Земля мы испытали водородную "царь-бомбу". Взрывная волна обошла планету Земля трижды. Советский лидер Никита Хрущев гордился, что показал американцам "кузькину мать". СССР доказал, что способен создать термоядерное оружие практически неограниченной мощности.

Но Америка опередила СССР в средствах доставки. У нее были лучше бомбардировщики. Тогда Советский Союз изготовил реактивные истребители-перехватчики и обесценил временное американское превосходство. А американцы придумали реактивные бомбардировщики — В-47 и Б-52, способные проникать в советское воздушное пространство. СССР ответил круто. В конце 50-х годов первая межконтинентальная ракета в мире была наша. Американцы такую сделали лишь спустя два с лишним года.

Безудержная ядерная гонка продолжалась до тех пор, пока не разразился так называемый Карибский кризис. В 1961 году США разместили свои ракеты против СССР в Турции. В ответ Хрущев приставил к виску Америки ракеты на Кубе. Ситуация накалилась так, что в какой-то момент счет пошел на минуты. В этих условиях пришлось договариваться, то есть, под угрозой взаимного уничтожения.

Ракеты с Кубы сняли, из Турции тоже. С тех пор наступила новая эра — эра взаимных соглашений и ядерного баланса. Именно так с тех пор и обеспечивали мир через паритет. И посыпались договоры:

1963. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

1968. Договор о нераспространении ядерного оружия.

1972. важнейшим стал Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). По нему СССР и США создали лишь по одному защищенному району. У нас это Москва. У Америки — военная база Гранд Форкс в Северной Дакоте.

Смысл договора о ПРО был в том, чтобы ни одна из сторон не смогла защитить себя от ракетного возмездия с тем, чтобы ощущение безопасности не стало искушением для нападения. Договор работал три десятилетия, став надежным элементом ядерного сдерживания между СССР и США.

В истории международной политики 70-е годы вошли как период "разрядки" — разрядки международной напряженности.

1972. Задумались об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Подписали ОСВ-1. Это было временное соглашение. Смысл — остановиться и заморозить имеющиеся ядерные потенциалы.

1975. Апофеозом разрядки стал так называемый Хельсинский акт о безопасности и сотрудничестве в Европе. Там договорились не применять силу и вообще не воевать.

1979. ОСВ-2. Тогда согласились уже подсчитать боеголовки, а также средства их доставки — ракеты, самолеты и подлодки, и взаимно ограничить их число. А число уже тогда было таким, что СССР и США технически могли уничтожить друга по нескольку раз. То есть, превратить в тот самый "радиоактивный пепел". И никого эта взаимная возможность тогда не удивляла. Как раз, наоборот, всеобщее безоговорочное признание усадило Москву и Вашингтон за переговоры. И договорились же. При том понимании, что ядерное оружие, ядерное сдерживание — гарант мира.

Вот как эту идею защищала, например, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, когда приехала в Москву к Михаилу Горбачеву.

"Если вы говорите, что мы несколько раз были на грани войны, но она не разразилась, то, может быть, одной из причин этого был страх перед ядерным оружием. Я считаю, что обычные вооружения так же ужасны, но они не позволяют предотвратить войну: не позволили предотвратить войну, в которой страшно пострадал Советский Союз. Если мы можем сохранить мир, то только путем сдерживания, ядерного сдерживания. С того времени, как появилось ядерное оружие, никто не рискует начать войну. Позвольте мне спросить у вас: что вы предпочитаете — отсутствие войны из-за существования ядерного оружия, или вы предпочитаете не иметь ядерное оружие, но сохранить опасность возникновения еще одной войны с применением обычных вооружений? Я не сомневаюсь в том, как вы мне ответите. Я ценю мир, свободу, справедливость, прежде всего. И поскольку я считаю, что ядерное сдерживание мешает кому-либо начать крупную войну, думаю, надо сохранить ядерное сдерживание".

С тех пор ничего не изменилось. Разве что мы получили новые примеры, сколь опасно для мира нарушение ядерного паритета, сколь опасно ощущение собственного превосходства. Соблазн получить такое превосходство испытал на себе и Советский Союз.

Поскольку военные технологии не стояли на месте, в конце 70-х СССР разместил ядерные ракеты средней дальности СС-20 на наших западных рубежах — в Чехии и даже в ГДР. Такое оружие ни под какие договоренности тогда не подпадало. США в ответ в Западной Германии, Нидерландах и Великобритании установили свой аналог — "Першинг-2" и крылатые ракеты "Томагавк". Подлетное время до цели советской и американской систем примерно равно — до 10 минут. То есть, 10 минут и нет Европы, как Западной, так и всей Восточной, до Урала.

Мог быть и случайный пуск. Решили договариваться.

1987. Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Ликвидация. Не совсем в нашу пользу. Но случилось то, что случилось.

1991 — СНВ-1. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. За семь лет мы с Америкой должны были сократить и оставить в своих арсеналах примерно равное число боезарядов на носителях стратегической ядерной триады — ракеты, подлодки и бомбардировщики.

Распад Союза затруднил исполнение СНВ-1.

1993. СНВ-2. Договор запрещал баллистические ракеты с разделяющимися головными частями. Но так бы и было, если бы в 2002 году США не вышли в одностороннем порядке из договора по ПРО — противоракетной обороне от 1972 года. В ответ Россия вышла из СНВ-2.

Действует пока СНВ-3, подписанный в 2010 году. По этому договору у нас с США к 2021 году должно остаться по 1550 ядерных боезарядов на стратегических носителях. Но Россия подписала договор с оговоркой — если Америка будет развивать свою ПРО, то мы из СНВ-3 выйдем. Так что, по факту сейчас никаких ограничений не остается. Выйти можем в любой момент. Как и обещали.

А ведь Россия предостерегала, что стремление США создать свою противоракетную оборону мы сочтем стремлением получить односторонние преимущества, ведь этот станет попыткой отказаться от ядерного баланса, как принципа ядерного сдерживания. Нас никто не слушал. Россия предлагала создать совместную систему противоракетной обороны, если надо, то с выделением секторов взаимной ответственности. Нас никто не слушал. Россия, наконец, предупредила, что в ответ на создание американской ПРО мы будем развивать свои ударные системы, способные преодолеть любые барьеры. Нас никто не слушал. Просто отмахнулись, мол, "делайте все, что хотите". Начали делать.

В 2004 году Путин честно сообщил, что начали делать, и есть уверенность, что получится. Тоже нас не услышали. В 2007 году в Мюнхене Путин выступил против однополюсного мира, где все решают лишь США. Не услышали.

"Послушайте сейчас!", — вновь призвал Путин в первый день марта. Но уже в новых условиях, когда новые ударные системы России по успешному преодолению американских систем ПРО, любых, как существующих, так и перспективных на десятилетия вперед, в России успешно испытаны, а некоторые еще и запущены в серию.

На следующий день после Послания американский телеканал NBC выпустил интервью с Путиным, где президент России еще раз четко определил причинно-следственную связь.

Когда Келли Меган сослалась на неких "аналитиков", что винят Путина в возврате к "холодной войне", то в ответ услышала: "С моей точки зрения, люди, о которых вы сказали, не аналитики. Они пропагандисты. Почему? Потому что все, о чем я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на односторонний выход США в 2002 году из договора об ограничении противоракетной обороны. Если говорить о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО".

И как раз видим мы сейчас, зачем Америке нужен был односторонний выход из договора по ограничению систем противоракетной обороны. Не для защиты от Ирана. Эта угроза решена "ядерной сделкой" с персами. А для того, чтобы обложить Россию противоракетами. В Румынии, Польше, на Аляске и в Калифорнии, в Южной Корее и Японии. На кораблях и подводных лодках в мировом океане. И дураку понятно, что американцы выстраивают свою ПРО как часть наступательного стратегического потенциала. Как элемент общей конструкции, нацеленный на нарушение ядерного баланса. Как раз для того, чтобы лишить Америку каких-либо иллюзий, возможности создать себе превосходство, Путин и рассказал о новом ударном арсенале России, ровно о том, о котором ранее предупреждал.

Просто сейчас противоядие американской ПРО найдено. А значит, и мир через восстановление ядерного баланса обеспечен. Маргарет Тэтчер это бы понравилось.

Кроме того, что таким образом на современном этапе Россия гарантирует мир на планете, есть и другие побочные продукты — приятные.

Первое, это осознание того, что Россия ушла в далекий технологический отрыв. Непримиримые либералы нас все ругали, что мы не сделали свой "айфон". Но то, что у нас сейчас есть — это МЕГА-айфон. И даже круче.

Второе. Наша способность к технологическим отрывам в принципе родит еще много хорошего и "на гражданке". Например, новые лазерные комплексы уже использовались при тушении мощного пожара в 2011 году на Западно-Таркосалинском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

А как можно представить себе исследование дальнего космоса без ракетных двигателей с ядерным реактором?

Третье. Мир нам нужен как возможность и как время для развития и соревнования, где Россия точно будет в выигрыше.

А пока, как говорится, изучаем матчасть. Российская система принуждения к миру. Что нового? Как это увязано с уже стоящими на вооружении системами? И почему, все-таки, лучше договориться? Путин же все еще предлагает. В этом главный смысл. И уже пора, ведь то, что сейчас превращает в хлам дорогостоящую американскую ПРО, у нас кратно дешевле. Несопоставимо дешевле и уже есть. Именно это и позволяет Путину столь спокойно предлагать США и вообще Западу в свежем интервью американской телекомпании NBC: "Давайте сядем спокойно и поговорим, разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы-то к этому готовы по-любому вопросу: по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона".

А пока Путин неутомимо разъясняет: "Мы создаем только одну совсем новую ракету тяжелого класса, которая придет на смену нашей ракете, которую мы называем "Воевода", а у вас называют, прости Господи, "Сатана". Мы на ее место будем ставить новую, более мощную ракету. Вот она — баллистическая. Все остальные системы — небаллистические. В этом весь смысл, потому что система противоракетной обороны работает против баллистических ракет. А мы создали целый набор нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям, и системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер".