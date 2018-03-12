Россия готова к производству новейших баллистических ракет "Сармат"

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете "Красная звезда" заявил, что российская промышленность готова к производству новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат". Пройдены все практические, научно-технические и производственные проблемы. Производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны, уже готовы.

МБР "Сармат" придут на смену межконтинентальным баллистическим ракетам "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"), утилизацию которых в ближайшее время планирует начать Министерство обороны Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что несколько образцов МБР "Сармат" поступят на вооружение РВСН России уже в ближайшее время. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что эта ракета не имеет аналогов в мире. Она может оснащаться любыми типами боевых блоков и поражать цели на больших расстояниях, используя при этом различные траектории полета. Также Каракаев подчеркнул, что ракета способна преодолевать любые противоракетные системы.

1 марта в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о ряде новейших российских военных разработок, напоминает газета "Известия". В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, ракетном комплексе "Сармат" и гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард".