Путин планировал работать таксистом в Петербурге

Во второй части документального фильма "Путин" глава государства поделился воспоминаниями, как в 1996 году после поражения тогдашнего руководителя Петербурга Анатолия Собчака на выборах губернатора лишился работы и подумывал о карьере таксиста.

"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?" – рассказал Владимир Путин.

Вопрос о трудоустройстве решился благодаря приглашению на работу в Москву, хотя изначально Путин и не планировал никуда уезжать из Петербурга.

"Когда Павел Павлович Бородин предложил переехать в Москву в Управление делами и заняться юридическими вопросами Управления делами президента, я, конечно, согласился и приехал", — сообщил Владимир Путин, заметив, что благодарен за это предложение.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, который с 1991 года по 1996 год работал в мэрии Санкт-Петербурга, рассказал в фильме, что отправился в Москву вместе с Владимиром Путиным.

"Он сказал: "Ну, поехали". Так я присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича. Мы налегке приехали тогда в Москву, вдвоем", — вспоминает Сечин.

Вторую часть документального фильма "Путин" журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова, выложил на своих страницах в соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте" его коллега Дмитрий Киселев.