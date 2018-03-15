Столтенберг: НАТО ответит на вызов России

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Отравление Скрипаля 13 минут назад
Столтенберг: НАТО ответит на вызов РоссииЧитайте нас в Telegram
Действия России, в том числе инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, представляют вызов для Североатлантического альянса.
Об этом, как передает ТАСС, мировую общественность известил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавший происшедшее в Великобритании неприемлемым для цивилизованного мира.
По словам Столтенберга, применение нервно-паралитического вещества является первым подобным случаем на территории союзника НАТО с момента основания организации.
Выступая на специальной пресс-конференции в Брюсселе, он отметил, что все страны, входящие в Североатлантический союз, согласились, что отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери стало нарушением международных норм и соглашений.
Руководитель НАТО заявил, что его организация не хочет новой холодной войны с Россией и считают, что гонка вооружений никому не выгодна, но вместе с тем заверил общественность в том, что альянс выкажет всемерную политическую поддержку Великобритании и поможет в расследовании нападения.
Ранее министр иностранных дело Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство не передаст России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери без видимых телесных повреждений.
Их экстренно госпитализировали в больницу города в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.
Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.
В мае 1987 года советский химик Андрей Железняков проводил испытания с веществом «Новичок-5» (А-232) в лаборатории Московского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИХТЭОС). Во время испытаний небольшое количество активного вещества попало в воздух. У Железнякова сразу же начали проявляться симптомы отравления: головокружение, шум в ушах, сыпь и галлюцинации, затем Железняков потерял сознание. Он очнулся только через десять дней. Несмотря на быстрое и интенсивное лечение, он начал терять способность ходить, развивалось хроническое ослабление рук, гепатит с последующим циррозом, эпилепсия, депрессия, неспособность читать и концентрироваться. Железняков умер в 1992 году.
Есть основания предполагать, что "Новичок" был использован для убийства Ивана Кивелиди в 1995 году, крупного банкира и создателя общественного объединения «Круглый стол бизнеса России». Следствие установило, что он был отравлен ядом, который был нанесён на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. От него же погибла секретарша (она не прикасалась к трубке, а только вытирала пыль в кабинете начальника), а по некоторым данным, и патологоанатом, вскрывавший тело Кивелиди.
Яд был синтезирован в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах. Там же, по свидетельствам одного из разработчиков яда, Вила Мирзаянова, испытывались "Новички". По информации следствия, химик, работавший на заводе, продал вещество организаторам преступления. Убийца и предполагаемый заказчик, бизнес-партнер Кивелиди Владимир Хуцешвили, получили длительные сроки заключения.
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