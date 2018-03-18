ПА ОБСЕ попросила Украину разобраться с недопуском россиян к голосованию

Парламентская Ассамблея ОБСЕ направила в Киев письмо в связи с решением не допускать граждан России к местам голосования на Украине. Об этом сообщил в воскресенье вечером член ЦИК РФ Василий Лихачев, передает "Интерфакс".

По его словам, представители ПА ОБСЕ официально откликнулись на просьбы России и направили властям Украины письмо с предложением разобраться в ситуации "ограничения граждан РФ, находящихся на территории Украины, в реализации их конституционного права на голосование в сегодняшний день". Лихачев назвал это "позитивным моментом".

Член ЦИК также выразил мнение о том, что генеральный секретарь ООН должен быть проинформирован о ситуации с недопуском российских граждан на участки для голосования на Украине.

Кроме того, с точки зрения Лихачева, чрезвычайно важно в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, а также поставить этот вопрос на продолжающихся консультациях Москвы и Киева.