Песков рассказал о родственнике Путина в "Газпроме"Читайте нас в Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, отметив, что они не общаются, передает ТАСС.
"Насколько я знаю, Михаил Путин действительно — дальний родственник президента. Однако мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство у них действительно есть", — сказал Песков.
Между тем зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин может войти в состав правления ПАО "Газпром", передает "Интерфакс".
Как следует из сообщения газового концерна, совет директоров "Газпрома" в настоящее время (срок приема бюллетеней для голосования завершается как раз 22 марта) рассматривает вопрос "О М.Е. Путине".
Подобные вопросы в повестке дня совета всегда касаются состава правления ПАО "Газпром". При этом из сообщения "Газпрома" нельзя сделать вывод о том, на какую позицию рассматривается Путин. Однако на данный момент известно только об одной вакансии в правлении. В декабре 2017 года скончался заместитель председателя правления "Газпрома" по хозяйственной части Александр Козлов и пока "Газпром" не делал объявлений о том, что эта позиция замещена.
Михаил Путин — двоюродный племянник Владимира Путина — родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.
Занимал должность заместителя генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.
В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года — заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Является действительным советником Российской Федерации 3 класса.
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