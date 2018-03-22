В больницу попал второй офицер полиции, расследующий отравление Скрипаля

В больницу угодил второй полицейский, занятый расследованием дела об отравлении экс-полковника Главного разведуправления Генштаба Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

У британского полицейского подозревают отравление нервно-паралитическим веществом, сообщает РИА Новости. Газета Daily Mail считает, что полицейский имел контакт с объектом, который был "вторично заражен". Что значит такая формулировка, не раскрывается.

При этом признаки отравления у второго пострадавшего полицейского незначительны. Полисмен находится в сознании и разговаривает, успокоила публику глава МВД Британии Амбер Радд. Пострадавший проходит лечение амбулаторно. Степень его отравления не идет ни в какое сравнение с тем состоянием, в котором оказался его коллега, а также 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Она же назвала и использованное ядовитое вещество. Это А234 или нервно-паралитический газ "Новичок".

Скрипаль и его дочь отравились 4 марта 2018 года у торгового центра в центре Солсбери. Их нашли на скамейке в 8 милях от лаборатории Портон-Даун, которая занимается исследованиями отравляющих веществ.

Москва свою причастность к инциденту со Скрипалями категорически отвергает. Между тем, Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломата. Российский МИД отреагировал зеркально, объявив персона нон-грата 23 британских дипломата, отозвав разрешение на открытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и прекратив деятельность Британского совета в России.

При этом российское посольство в Лондоне принесло извинения подданным королевы Елизаветы II за увеличение сроков рассмотрения заявлений на получение российских виз из-за недостатка персонала в посольстве после высылки. Срок увеличился до трех суток для срочных виз и до 20 рабочих дней.