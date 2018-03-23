Страны ЕС будут ждать ответов России по делу Скрипаля

Согласно итогам саммита глав государств ЕС, европейские страны будут координироваться по последствиям покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом последствия будут вынесены в свете ответов, которые предоставит Россия.

4 марта в Солсбери (Британия) был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль. Он находится в коме. Также от отравления пострадала его дочь и полицейский. Затем в больницу попал еще один страж порядка.

Лондон уверен, что к покушению причастна Россия, напоминает РИА Новости. По мнению британской стороны, для отравления использовалось вещество А234, которое могло быть произведено на территории бывшего СССР. Однако, как говорят российские эксперты, чтобы делать подобные заявления, английские химики должны были располагать образцами токсина.

Россия категорически отвергает свою причастность к инциденту в Солсбери. Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломата, Москва, в свою очередь, объявила персонами нон грата 23 британских дипломата.

Саммит стран ЕС проходит в Брюсселе.