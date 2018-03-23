Тема:

Отравление Скрипаля 44 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 марта 201802:17

Страны ЕС будут ждать ответов России по делу Скрипаля
Читайте нас в Telegram

Согласно итогам саммита глав государств ЕС, европейские страны будут координироваться по последствиям покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом последствия будут вынесены в свете ответов, которые предоставит Россия.

4 марта в Солсбери (Британия) был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль. Он находится в коме. Также от отравления пострадала его дочь и полицейский. Затем в больницу попал еще один страж порядка.

Лондон уверен, что к покушению причастна Россия, напоминает РИА Новости. По мнению британской стороны, для отравления использовалось вещество А234, которое могло быть произведено на территории бывшего СССР. Однако, как говорят российские эксперты, чтобы делать подобные заявления, английские химики должны были располагать образцами токсина.

Россия категорически отвергает свою причастность к инциденту в Солсбери. Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломата, Москва, в свою очередь, объявила персонами нон грата 23 британских дипломата.

Саммит стран ЕС проходит в Брюсселе

Ранее по теме

Сейчас

00:37

Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников

21:05

"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник": народ выбрал имена для оружия

19:29

Вмешательство России в выборы: состав преступления не найден

19:21

У Скрипалей возьмут анализ крови для экспертов

18:41

В Волоколамск приехал мобильный пункт оповещения о ядовитых выбросах

18:36

Европарламент пригласил Цукерберга на ковер

18:17

В больницу попал второй офицер полиции, расследующий отравление Скрипаля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Страны ЕС будут ждать ответов России по делу Скрипаля

Страны ЕС будут ждать ответов России по делу Скрипаля

44 минуты назад
"Надежда" стала "угрозой": за что Порошенко ополчился на Савченко?

"Надежда" стала "угрозой": за что Порошенко ополчился на Савченко?

1 час назад
"Йокерит" победил ЦСКА в самом длинном матче в истории КХЛ

"Йокерит" победил ЦСКА в самом длинном матче в истории КХЛ

1 час назад
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата мира

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата мира

2 часа назад
"Россия" показала "Путина"

"Россия" показала "Путина"

10 часов назад
Дело Скрипаля: Лондон о здоровье и умственных способностях пострадавших

Дело Скрипаля: Лондон о здоровье и умственных способностях пострадавших

1 час назад
Стрельба в Барвихе: как певец Витас переполошил коттеджный поселок

Стрельба в Барвихе: как певец Витас переполошил коттеджный поселок

5 часов назад
Forbes: 13 самых надежных банков России

Forbes: 13 самых надежных банков России

11 часов назад
Саркози рассказал, за что попал под следствие

Саркози рассказал, за что попал под следствие

1 час назад
Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется

Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется

2 часа назад
Начало торговой войны с КНР обвалило рынок акций США

Начало торговой войны с КНР обвалило рынок акций США

2 часа назад
Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей

Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей

5 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном

Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном

8 часов назад
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
17 488
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

11 часов назад
4 271
СМИ: "Китай должен быть готов к войне за Тайвань"

СМИ: "Китай должен быть готов к войне за Тайвань"

50 минут назад
На Крит обрушилась песчаная буря

На Крит обрушилась песчаная буря

1 час назад
Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников

Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников

2 часа назад
Тренер сборной Англии: в России мне было очень комфортно

Тренер сборной Англии: в России мне было очень комфортно

2 часа назад
На волоске от смерти: питон едва не задушил заклинателя во время представления

На волоске от смерти: питон едва не задушил заклинателя во время представления

2 часа назад
В Литве задержан российский контрабандист шри-ланкийцев

В Литве задержан российский контрабандист шри-ланкийцев

4 часа назад
Поклонская попросила Генпрокуратуру оценить действия губернатора Подмосковья

Поклонская попросила Генпрокуратуру оценить действия губернатора Подмосковья

4 часа назад
Дети преткновения: биологическим родителям отдали дочерей

Дети преткновения: биологическим родителям отдали дочерей

6 часов назад
Корейский "убийца" BMW 3 серии: дата российской премьеры

Корейский "убийца" BMW 3 серии: дата российской премьеры

9 часов назад
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов, которые используют мошенники

Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов, которые используют мошенники

11 часов назад
Черная спина и вечная любовь: Наталья Белохвостикова рассказала о странностях жизни

Черная спина и вечная любовь: Наталья Белохвостикова рассказала о странностях жизни

12 часов назад
Сочи Парк: инструкция по применению

Сочи Парк: инструкция по применению

13 часов назад
Пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

14 часов назад
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

14 часов назад
Новую Nokia 6 с Android One начнут продавать в России

Новую Nokia 6 с Android One начнут продавать в России

15 часов назад
Рассчитан идеальный для здорового сердца индекс массы тела

Рассчитан идеальный для здорового сердца индекс массы тела

15 часов назад
10 лучших советских мультфильмов в стихах

10 лучших советских мультфильмов в стихах

16 часов назад
10 советов доктора Беленкова: что делать, если появилась одышка

10 советов доктора Беленкова: что делать, если появилась одышка

16 часов назад
1 413
"Синтетическая женщина" стала первым шагом на пути к оцифровке человека

"Синтетическая женщина" стала первым шагом на пути к оцифровке человека

16 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

4 часа назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38