Песков: Британия превратилась в страну, где политики делают безответственные заявления

Страна великих писателей и поэтов превращается в государство, где делают безответственные заявления, и это проблема. Так действия Великобритании прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он считает, что недавние грубые высказывания главы британского минобороны Гэвина Уильямсона — это отражение очень враждебной политики.

Пресс-секретарь президента России отметил, что теперь важно минимизировать последствия этой прискорбной реальности и обеспечить использование всех возможных дипломатических и политических методов, передает телеканал "Россия 24".