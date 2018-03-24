Москва не сбавит оборотов в диалоге с ЕС, несмотря на его агрессию и непредсказуемость

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеканалу "МИР". В частности, Песков пояснил позицию России в связи с покушением в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Песков пообещал не прекращать диалога с европейскими странами, хотя для России большой дискомфорт иметь "в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров".

Песков назвал обвинения в адрес России, озвученные премьер-министром Соединенного королевства Терезой Мэй, абсурдными и голословными. Также он отверг предположения, что внешний враг помог президенту России получить больше голосов на прошедших выборах. "В такой фиктивной поддержке Путин не нуждается. Враждебное отношение к России со стороны других государств не может не вызывать такие бурлящие эмоции в общественном мнении, не может не приводить к жесткой реакции людей", — сказал Песков.

Песков прокомментировал неожиданно высокую явку на выборах президента России в Англии. Пресс-секретарь уверен, что "люди, которые живут или работают за границей, все равно продолжают оставаться россиянами". Работать за границей, если это выгодно для человека, а затем вернуться — это абсолютно нормальный процесс. И у активных в жизни людей зачастую есть активная гражданская позиция. "Конечно, эта позиция становится более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам", — добавил Песков.