Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boenig

Корпорация Boeing подверглась кибератаке – системы поразил вирус WannaCry, который в мае 2017 года парализовал работу миллионов компьютеров по всему миру. По данным инженеров корпорации, из-за кибератаки заглох конвейер по сборке частей для авиалайнера Boeing -777 в городе Норт-Чарльстон.

Его работу уже восстановили, передает телеканал "Россия 24". Представитель компании не исключил, что вирус может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собираемых самолетов. Позже в Boeing сообщили, что нарушения в работе оказались не столь значительны, и их уже устранили.