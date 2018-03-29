Почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове

Дмитрий Песков объяснил, почему президент Путин не вышел к митингующим после трагедии в "Зимней вишне" кемеровчанам. По его словам, Путин очень конкретный, прагматичный президент. Когда президенту России задают вопрос, то он на него отвечает и пытается разобраться в его сути.

После того, как Путин разобрался, то он дает какое-то конкретное обещание. "И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — заявил Дмитрий Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости.

"Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют... — продолжил пресс-секретарь главы российского государства. — С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно... В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей".

27 марта Путин приехал в Кемерово. Он побывал на месте трагедии, здесь у стен торгового центра "Зимняя вишня" он возложил цветы в память о жертвах пожара. Президент России провел совещание по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре. Он встретился с инициативной группой кемеровчан, на которой в числе причин трагедии назвал халатность и разгильдяйство.

Кроме того, Путин пообещал кемеровчанам, что никто никого прикрывать не будет: все виновные понесут ответственность. Президент России ответил и на вопрос об отставке губернатора Кузбасса Амана Тулеева. "Кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват", — подчеркнул Путин.

А расследование, по мнению Путина, должно быть объективным и прозрачным, проверившем все версии произошедшего.

Пожар в четырехэтажном кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" возник 25 марта 2018 года. В огне и дыму погибли 64 человека, из них 41 — дети. На пожаре пострадали 79 человек.