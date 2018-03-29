Ответ не заставил себя ждать: Москва вызвала посла США, Вашингтон оставил дверь открытой

В российский МИД вызвали посла США Хантсмана и сообщили ему об ответных мерах на высылку российских дипломатов. Россия закрывает американское консульство в Санкт-Петербурге и выдворяет столько же американских дипломатов, сколько Вашингтон выслал российских. США и ряд европейских стран приняли решение о высылке вслед за Великобританией. Повод тот же — отравление агента британских спецслужб Сергея Скрипаля. Доказательств никто ждать не стал и не собирался.

Посол Ханстсман уже покинул здание российского МИДа, унося с собой ответ России на вызывающее поведение США.

"Меры будут зеркальными, но не только. Они включают высылку не только аналогичного количества дипломатов, они включают решение – отозвать наше согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. В отношении других стран – тоже зеркально всё", — заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Итак, Россия вышлет 60 американских дипломатов, такое же число российских сотрудников дипмиссий были вынуждены покинуть США по требованию Вашингтона.

Кроме того, будет закрыто американское консульство в Санкт-Петербурге, как ответ на прекращение работы российского консульства в Сиэтле.

Ответные меры в отношении США включают:

1. Высылку аналогичного числа дипломатов.

2. РФ отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

По словам Сергея Лаврова, в отношении других стран, которые кроме США также выслали российских дипломатов, а это помимо Великобритании и Соединенных Штатов еще 22 страны, меры будут также зеркальные. В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, что готовы сотрудничать с Лондоном в расследовании "дела Скрипаля". Однако британская сторона отказывается передать Москве образцы вещества для анализа и не желает соблюдать формальную процедуру, закрепленную в Конвенции о запрещении химического оружия.

"Мы не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англо-саксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу. Мы хотим установить истину, — поставил цель глава российского МИД Сергей Лавров. – Мы официально предложили созвать 3 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами. Но сделаем это еще раз в обобщенном виде! Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее – это затеянная грубейшая провокация".

Сегодня же высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами, они несли угрозу нацбезопасности. При этом отметил, что об ограничении числа сотрудников российских дипмиссий на территории США речи не идет.

"Очевидно, мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от агентов иностранных спецслужб, в этом случае российских. С точки зрения принятия российских дипломатов, наши двери открыты. У нас нет ограничений по числу принимаемых российских дипломатов в США. Российское правительство имеет такие ограничения по числу персонала в наших дипмиссиях", — заявил представитель администрации США.

В ближайшее время российский МИД готовится представить полный список ответных мер. На недружественные действия западных государств во главе с США и Великобританией.