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31 марта 201815:25

Грудинин заявил, что должен быть не только с усами, но и "с шевелюрой"

Стоян Васев/ТАСС

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Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, принимавший участие в выборах президента РФ от КПРФ и народно-патриотических сил, заявил, что по итогам выборов должен быть не только с усами, но и "с шевелюрой".

"Мы не проиграли. И я должен быть не только с усами, но еще и шевелюру отпустить большую. Потому что у нас точно около 30 процентов", — сказал Грудинин на пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, который проходит в субботу в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири".

Говоря о лидере партии Геннадии Зюганове, Грудинин отметил, что Зюганов смотрел каждый эфир и подбадривал его, и без него кандидат в президенты вряд ли смог бы выдержать.

В феврале Грудинин и блогер Юрий Дудь заключили пари: кандидат в президенты обещал сбрить усы, если получит на выборах меньше 15 процентов, в ином случае блогер должен был побриться налысо, напоминает РИА Новости. Согласно итогам подсчета голосов после выборов 18 марта, Грудинин набрал 11,78 процента. После этого Грудинин снял видео о том, как сбривает усы.

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