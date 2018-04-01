Эрдоган: Нетаньяху, ты - оккупант

Оккупантом и террористом назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Поводом стали события в секторе Газа, где два дня назад погибли 16 и получили ранения более тысячи человек.

"Слышишь, Нетаньяху! Ты оккупант. И ты ведешь себя как оккупант на этих землях. Одновременно ты являешься террористом", — заявил Эрдоган в эфире турецкого телевидения.

Провести независимое и открытое расследование произошедшего в Газе призвали генсек ООН Антониу Гутерриш и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает "Интерфакс". Такой же призыв содержится в проекте заявлении Совета Безопасности ООН, подготовленном Кувейтом.

Однако министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже заявил в эфире общественного радио, что его страна "не будет сотрудничать с какими-то комиссиями по расследованию".

"У нас не будет ничего подобного", — подчеркнул он.

По словам Либермана, солдаты вооруженных сил Израиля применили боевое оружие и слезоточивый газ только против палестинцев, пытавшихся пересекать пограничные укрепления в Газе. Он опроверг сообщения о стрельбе по мирным палестинским демонстрантам, проводившим 30 марта массовые акции в честь Дня защиты земли — 42-й годовщины беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. По оценке израильских военных, в этом году в демонстрациях участвовали около 30 тысяч человек.

В своем выступлении Эрдоган заявил также, что в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн вооруженные силы Турции нейтрализовали более 3800 террористов. Трансляцию выступления премьера вел турецкий новостной телеканал A Haber.

"На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути", — сказал турецкий премьер.

По его словам, операция "Оливковая ветвь" продолжается и проводится сейчас близ города Телль-Рифат на северо-западе Сирии и в других близлежащих районах.