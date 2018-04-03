Адвоката приговорили к 30 дням тюрьмы по делу о вмешательстве России в выборы США

В США вынесен первый приговор по делу о "вмешательстве РФ" в президентские выборы: адвоката Алекса ван дер Цвана осудили на 30 дней тюрьмы. Кроме того, ему предстоит заплатить несколько штрафов на общую сумму в 20 тысяч долларов.

По данным следствия, бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom давал ложные показания ФБР во время расследования. Обвинения в отношении него были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Как сообщает "Интерфакс", Алекс ван дер Цван свою вину в даче ложных показаний признал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN, прокурор в ходе судебного заседания обратил внимание на то, что ван дер Цван скрыл от следствия важную информацию о том, что бывший советник в предвыборном штабе Дональда Трампа Рик Гейтс "часто контактировал с тем, кого ФБР называет агентом российской разведки Константином Килимником". Как следует из обвинительного заключения, адвокат ван дер Цван удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Подобные действия в США считаются уголовным преступлением.

Алекс ван дер Цван — зять российского бизнесмена Германа Хана, совладельца LetterOne holdings и активов Альфа-групп, 11-го номера в списке "Форбс" за 2017 год.

Ранее Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США 13 россиян и три российские компании. Однако доказательств сговора штаба Дональда Трампа с Москвой не найдено.