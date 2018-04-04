"Не новички": Госдеп США замалчивает старый скандал с газом

Госдепартамент США отказался комментировать документы, опубликованные ресурсом WikiLeaks, в которых говорится, что еще в 2000-е годы США и Великобритания пытались замять данные о нервнопаралитическом веществе "Новичок".

"Госдепартамент не комментирует материалы, в том числе секретные документы, которые, возможно, были разглашены", — заявил РИА Новости представитель Госдепа.

Внимание к газу "Новичок" оказалось приковано после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ (предателя, осужденного за шпионаж в 2006 году) Сергея Скрипаля и его дочери. Недавно ресурс WikiLeaks обнародовал документы, в которых речь идет о неких рекомендациях за подписью бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, посвященных книге химика Вила Мирзаянова, принимавшего участие в разработке нервно-паралитического газа и эмигрировавшего в США.

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко сообщил, что еще в 1998 году в базе данных Нацбюро стандартов США российские эксперты обнаружили описание "Новичка", которое затем оттуда исчезло. А через год, в 1999, New York Times сообщала о совместной программе американских и узбекистанских экспертов по ликвидации бывших советских химических лабораторий в городе Нукус, где разрабатывался в том числе и А234, тот самый нервно-паралитический газ.

Ранее один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявил, что технология производства вещества, которым был отравлен Скрипаль, доступна для любой лаборатории, поэтому произвести отравляющее вещество могли и в самой Великобритании.