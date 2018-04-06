Британские власти объяснили произошедшее с котом и свинками Скрипалей

Домашние животные экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля были оставлены в опечатанном доме в рамках мер по защите общественного здоровья, передает РИА Новости со ссылкой на представителя британского министерства по защите окружающей среды.

Накануне российские дипломаты направили официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии животных Скрипаля. Утром в пятницу британские СМИ со ссылками на официальных лиц сообщили, что морские свинки умерли от жажды, а кота обнаружили в настолько стрессовом состоянии, что его пришлось усыпить. Судьба еще одного кота неизвестна – по всей видимости, он сбежал.

Собеседница агентства подчеркнула, что дом Скрипаля был "зоной возможного заражения".

Кота усыпили в соответствии с законом об охране животных, в интересах общественного здоровья и ради прекращения мучений животного, отметила представитель министерства. На вопрос, что мешало в ходе обысков позаботиться о животных, она предложила обратиться в полицию. В Скотленд-Ярде ситуацию не стали комментировать, сославшись на продолжение расследования.

Между тем, власти Германии считают, что утверждения Великобритании о том, что РФ продолжает программу по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены Скрипали, "очень правдоподобными". Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что предположительная причастность РФ к этому громкому делу "вписывается в модель российского поведения последних лет".