Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч

Скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян снова оштрафовали – на этот раз на 15 тысяч рублей за езду без водительских прав, сообщает ТАСС.

Задержали ее 31 марта на Ленинградском проспекте. 3 апреля Багдасарян в суд не пришла.

В марте прошлого года суд лишил Багдасарян водительских прав пожизненно. Однако она неоднократно после этого садилась за руль.