Сол Кэмпбелл: весь негатив в отношении России должен пройти

В Волгограде открылся Парк футбола. В церемонии открытия принял знаменитый английский футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл, который и нанес первый удар по мячу.

Отношения между Россией и Великобритании, и без того непростые, осложнились после дела об отравлении Сергея Скрипаля. Премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон высказались в пользу бойкота чемпионата мира 2018, который пройдет в нвшей стране. Сол Кэмпбелл прокомментировал ситуацию вокруг отношения его страны к предстоящему мировому первенству.

"Перед каждым чемпионатом мира в прессе появляется немало негатива, это привычно. Но после первого удара по мячу, об этом все забудут. На первое место выйдет футбол ", — приводит слова Сола Кэмпбелла ТАСС.

Чемпионат мира — это не просто главное спортивное соревнование, это крупнейшее шоу в мире, и Россия для подготовки делает все, что в ее силах. Главное, чтобы организаторы все подготовили на высшем уровне", — подчеркнул Сол Кэмпбелл, участвовавшй в чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 годов.