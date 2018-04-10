"Британия и красный петух": странные совпадения в деле Скрипалей

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Отравление Скрипаля 12 минут назад
"Британия и красный петух": странные совпадения в деле СкрипалейЧитайте нас в Telegram
Российская сторона указала на явные противоречия и нестыковки в деле Скрипаля. А пользователи соцсетей нашли сходство между отравлением Сергея Скрипаля и сюжетом детективного романа "Пелагия и красный петух". Его автор Борис Акунин сейчас как раз находится в Великобритании.
Главную героиню романа Бориса Акунина "Пелагия и красный петух" тоже пытались отравить. От смертельного яда, коварно нанесенного кем-то на маленький гвоздик около дверного замка, спасает некий Матвей Бенционович, высосавший яд из раны, да так удачно, что ни он, ни монашка даже недомогания не почувствовали. Дверная ручка, яд, чудотворное спасение — ничего не напоминает? Так что параллели с делом Скрипалей напрашиваются сами собой.
"Традиция отравлений широко распространена на территории Туманного Альбиона, — говорит писатель Игорь Молотов. – Интриги и отравления — это такая черта английской истории".
Но вернемся к роману. Вот небольшой отрывок из него: "Любопытный состав, сказал он прокурору и спутнице. — Для выведения полной формулы потребуется время, но тут присутствуют и Agaricus muscarus, и Stryehnos toxifera, а концентрация кишечной палочки просто феноменальна. Такой пунш намешали, что ой-ой-ой. Если бы вы, голубчик, не отсосали эту гадость сразу же после травмирования... – Доктор выразительно покачал головой".
В общем, спасли героиню романа благодаря молниеносной реакции ее спутника и врачей. Где-то это уже было. Так же, как и в романе, Акунин приходит к выводу: к покушению на Скрипалей причастны некие силы, находящиеся на службе российской политической элиты.
"Какая-то поразительная небрежность исполнения. Мало ли в Англии скоропостижно умирает неприятных для путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим количеством пострадавших. Лично мне представляется, что именно в этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства", — считает Акунин.
Вообще совпадений с различными художественными произведениями в деле Скрипалей пугающее множество. Такое ощущение, что сценарий реального преступления, как калька, был переложен не только из литературных произведений, но и из кино: вспомнить хотя бы сериал "Ответный удар", где террористы пытались устроить теракт при помощи произведенного в России газа "Новичок". А незадолго до самого преступления в Великобритании презентовали очень интересную книгу — о чем бы вы думали? Правильно — о происхождении русских ядов, применяемых спецслужбами.
"Как так получилось, что покушение на Скрипаля совпало с раскруткой в британских СМИ книги, которая называется "КГБ. Энциклопедия ядов — от Сталина до Путина"? Если вы позиционируете собственные спецслужбы как самые старейшие и самые могущественные, объясните тогда мне, почему такая топорная работа? Откуда берется телесериал, почему это совпадает с презентацией книги?" — рассуждает журналист и публицист Армен Гаспарян.
Как считают эксперты, английские спецслужбы лепили сценарий покушения на Скрипаля, особо не задумываясь о последствиях: что дадут зрителю, то и будет им съедено. Главное: злодей известен заранее, остальное – детали, пусть порой и откровенно смешные.
"В Великобритании действительно особо не заботились о том, что бы такое показать? Что было на слуху, то, во что можно было поверить британском истеблишменту, то и использовали. Шел сериал про "Новичок", значит, это расхожий бренд, который мы можем продать. Продается же "Mars" после Джеймса Бонда, вот будет теперь "Новичок", потому что его показали в каком-то сериале", — говорит Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития
В этой истории ставить точку рано. Вчера отравленная гречка, сегодня – дверная ручка, завтра — обязательно будет что-то новое. Этот сериал, по законам жанра, продолжится в новом сезоне.
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