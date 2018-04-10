Тема:

Отравление Скрипаля 12 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 апреля 201800:50 Станислав Бернвальд

"Британия и красный петух": странные совпадения в деле Скрипалей

Читайте нас в Telegram

Российская сторона указала на явные противоречия и нестыковки в деле Скрипаля. А пользователи соцсетей нашли сходство между отравлением Сергея Скрипаля и сюжетом детективного романа "Пелагия и красный петух". Его автор Борис Акунин сейчас как раз находится в Великобритании.

Главную героиню романа Бориса Акунина "Пелагия и красный петух" тоже пытались отравить. От смертельного яда, коварно нанесенного кем-то на маленький гвоздик около дверного замка, спасает некий Матвей Бенционович, высосавший яд из раны, да так удачно, что ни он, ни монашка даже недомогания не почувствовали. Дверная ручка, яд, чудотворное спасение — ничего не напоминает? Так что параллели с делом Скрипалей напрашиваются сами собой.

"Традиция отравлений широко распространена на территории Туманного Альбиона, — говорит писатель Игорь Молотов. – Интриги и отравления — это такая черта английской истории".

Но вернемся к роману. Вот небольшой отрывок из него: "Любопытный состав, сказал он прокурору и спутнице. — Для выведения полной формулы потребуется время, но тут присутствуют и Agaricus muscarus, и Stryehnos toxifera, а концентрация кишечной палочки просто феноменальна. Такой пунш намешали, что ой-ой-ой. Если бы вы, голубчик, не отсосали эту гадость сразу же после травмирования... – Доктор выразительно покачал головой".

В общем, спасли героиню романа благодаря молниеносной реакции ее спутника и врачей. Где-то это уже было. Так же, как и в романе, Акунин приходит к выводу: к покушению на Скрипалей причастны некие силы, находящиеся на службе российской политической элиты.

"Какая-то поразительная небрежность исполнения. Мало ли в Англии скоропостижно умирает неприятных для путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим количеством пострадавших. Лично мне представляется, что именно в этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства", — считает Акунин.

Вообще совпадений с различными художественными произведениями в деле Скрипалей пугающее множество. Такое ощущение, что сценарий реального преступления, как калька, был переложен не только из литературных произведений, но и из кино: вспомнить хотя бы сериал "Ответный удар", где террористы пытались устроить теракт при помощи произведенного в России газа "Новичок". А незадолго до самого преступления в Великобритании презентовали очень интересную книгу — о чем бы вы думали? Правильно — о происхождении русских ядов, применяемых спецслужбами.

"Как так получилось, что покушение на Скрипаля совпало с раскруткой в британских СМИ книги, которая называется "КГБ. Энциклопедия ядов — от Сталина до Путина"? Если вы позиционируете собственные спецслужбы как самые старейшие и самые могущественные, объясните тогда мне, почему такая топорная работа? Откуда берется телесериал, почему это совпадает с презентацией книги?" — рассуждает журналист и публицист Армен Гаспарян.

Как считают эксперты, английские спецслужбы лепили сценарий покушения на Скрипаля, особо не задумываясь о последствиях: что дадут зрителю, то и будет им съедено. Главное: злодей известен заранее, остальное – детали, пусть порой и откровенно смешные.

"В Великобритании действительно особо не заботились о том, что бы такое показать? Что было на слуху, то, во что можно было поверить британском истеблишменту, то и использовали. Шел сериал про "Новичок", значит, это расхожий бренд, который мы можем продать. Продается же "Mars" после Джеймса Бонда, вот будет теперь "Новичок", потому что его показали в каком-то сериале", — говорит Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития

В этой истории ставить точку рано. Вчера отравленная гречка, сегодня – дверная ручка, завтра — обязательно будет что-то новое. Этот сериал, по законам жанра, продолжится в новом сезоне.

Ранее по теме

Сейчас

00:27

Илон Маск показал корпус ракеты Big Falcon Rocket

22:28

Российский представитель в ООН западным странам: после вас остается хаос

20:18

Российские военные врачи не нашли следов химического отравления в сирийской Думе

19:45

Трамп не исключил удара по Сирии в ответ на химатаку

18:40

В Самаре загорелся музей рок-н-ролла

18:00

Евро впервые с августа 2016 года превысил 75 рублей

17:45

В Индии автобус упал в ущелье: погибли почти 30 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Британия и красный петух": странные совпадения в деле Скрипалей

"Британия и красный петух": странные совпадения в деле Скрипалей

1 час назад
Никки Хейли покинула зал заседаний СБ ООН во время выступления постпреда Сирии

Никки Хейли покинула зал заседаний СБ ООН во время выступления постпреда Сирии

44 минуты назад
Сотрудники ФБР обыскали офис адвоката Трампа

Сотрудники ФБР обыскали офис адвоката Трампа

1 час назад
Российский представитель в ООН западным странам: после вас остается хаос

Российский представитель в ООН западным странам: после вас остается хаос

3 часа назад
Марс все ближе: Илон Маск показал корпус ракеты Big Falcon Rocket

Марс все ближе: Илон Маск показал корпус ракеты Big Falcon Rocket

1 час назад
Жестокое обращение с младенцем-отказником в больнице возмутило Интернет

Жестокое обращение с младенцем-отказником в больнице возмутило Интернет

8 часов назад
Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора

Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора

6 часов назад
Как стать миллионером: 9 советов от Уоррена Баффета

Как стать миллионером: 9 советов от Уоррена Баффета

11 часов назад
Цукерберг письменно извинился за утечку данных пользователей из Facebook

Цукерберг письменно извинился за утечку данных пользователей из Facebook

4 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

16 часов назад
Снести дом, паб и ресторан: Лондон прячет концы в воду в деле Скрипалей

Снести дом, паб и ресторан: Лондон прячет концы в воду в деле Скрипалей

5 часов назад
Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого актера - нового возлюбленного

Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого актера - нового возлюбленного

7 часов назад
Трамп примет решение по Сирии в ближайшие двое суток

Трамп примет решение по Сирии в ближайшие двое суток

5 часов назад
Владимир Винокур рассказал, как за ним охотилась смерть

Владимир Винокур рассказал, как за ним охотилась смерть

9 часов назад
Латышского мэра оштрафуют за незнание родного языка

Латышского мэра оштрафуют за незнание родного языка

47 минут назад
Сборная России стала победителем командного зачета первенства мира по фехтованию

Сборная России стала победителем командного зачета первенства мира по фехтованию

1 час назад
КНР: мы выступаем против применения силы в политических отношениях

КНР: мы выступаем против применения силы в политических отношениях

1 час назад
Небензя: фейк с химатакой был нужен, чтобы отвлечь внимание от Скрипалей

Небензя: фейк с химатакой был нужен, чтобы отвлечь внимание от Скрипалей

2 часа назад
Никогда такого не было и вот опять: Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет

Никогда такого не было и вот опять: Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет

3 часа назад
У Басты отсудили "Газгольдер"

У Басты отсудили "Газгольдер"

4 часа назад
Евгений Поддубный: в случае массированного удара в Сирии, Россия может и ответить

Евгений Поддубный: в случае массированного удара в Сирии, Россия может и ответить

4 часа назад
Как убивают в Британии: сенсационные данные Генпрокуратуры России

Как убивают в Британии: сенсационные данные Генпрокуратуры России

4 часа назад
60 минут. Трамп обвинил Путина в поддержке "животного Асада"

60 минут. Трамп обвинил Путина в поддержке "животного Асада"

4 часа назад
493
Премьера на "России 1": легендарная "Березка" раскроет закулисные тайны

Премьера на "России 1": легендарная "Березка" раскроет закулисные тайны

4 часа назад
Парад Победы: какие новинки ждут зрителей?

Парад Победы: какие новинки ждут зрителей?

7 часов назад
5 районов Москвы со стремительно дешевеющей недвижимостью

5 районов Москвы со стремительно дешевеющей недвижимостью

7 часов назад
Евро впервые с августа 2016 года превысил 75 рублей

Евро впервые с августа 2016 года превысил 75 рублей

7 часов назад
Хотите "выжить" в офисе? Помните о самозащите!

Хотите "выжить" в офисе? Помните о самозащите!

11 часов назад
Новый метод изучения тёмной материи показал, что она бывает горячей

Новый метод изучения тёмной материи показал, что она бывает горячей

12 часов назад
Тонкости раздела бесплатной земли при разводе

Тонкости раздела бесплатной земли при разводе

12 часов назад
Слух: Apple перекрасит iPhone 8 в красный

Слух: Apple перекрасит iPhone 8 в красный

12 часов назад
Сайт знакомств Tinder используют для игры в слова

Сайт знакомств Tinder используют для игры в слова

14 часов назад
Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России

Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России

14 часов назад
Туризм: популярные направления на майские праздники

Туризм: популярные направления на майские праздники

15 часов назад
За что наши мультфильмы любят за рубежом

За что наши мультфильмы любят за рубежом

15 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Деревня Тыгыдым: только мы с конем

Деревня Тыгыдым: только мы с конем

12 часов назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
839
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50