Посол ЕС вернулся в Москву

Глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер вернулся в Москву. Он был отозван в Брюссель для консультаций в связи с делом Скрипаля.

"Можем подтвердить, что он уже находится в Москве", — сообщил ТАСС дипломатический источник в Москве.

Информацию о возвращении Эдерера подтвердил РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в РФ Луца Кадар. Она сказала, что посол вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. После этого из страны были высланы 23 российских дипломата. Позже в "знак солидарности" с Великобританией о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран. Россия категорически отвергает обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.

Между тем химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", заявил, что применять это вещество в Великобритании "мог только идиот". Оно обладает высокой гидроуязвимостью и неустойчиво во влажной среде.