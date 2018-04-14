Столкновения в Газе: 32 палестинца убиты, почти 3,5 тысячи пострадали

Не менее 32 палестинцев были убиты, около 3,5 тысячи пострадали в результате столкновений с сотрудниками сил безопасности Израиля на границе сектора Газа с Израилем. Столкновения продолжаются уже на протяжении двух недель. Об этом сообщил СМИ постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур.

Он рассказал, что 13 апреля встречался в председательствующим в Совете Безопасности ООН перуанским дипломатом Густаво Меса-Куадро и передал ему письмо, в котором описывались "зверства, совершаемые в отношении палестинского народа на оккупированной территории".

Мансур добавил, что 13 апреля погибли еще два палестинца и около 900 пострадали. В письме палестинской стороны отмечается, что среди получивших травмы – 445 детей и 152 женщины. В настоящее время 106 человек остаются в критическом или тяжелом состоянии, передает ТАСС.