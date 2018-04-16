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16 апреля 201801:04

Концепция "гуманитарного вмешательства": мнение посольства РФ в Лондоне

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Использованная Британией концепция "гуманитарного вмешательства" не может служить правовой основой для применения силы. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

"Концепция "Гуманитарного вмешательства", активно поощряемая Западом в 1990-х годах, была отвергнута международным сообществом и не может служить правовой основой для любого применения силы", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, опубликованном в Facebook.

По мнению дипломата, международное право допускает только применение силы в целях самообороны или в соответствии с мандатом совета безопасности.

"Тот факт, что Великобритания ссылается на "гуманитарное вмешательство", является прямым признанием незаконности воздушных ударов. И к тому же международное сообщество не убеждено в том, что в городе Дума произошло химическое нападение, и хочет увидеть результаты текущего расследования Организации по запрещению химического оружия", — заявил российский дипломат.

"Не нужны глубокие знания, чтобы понять, что мы имеем дело с нападением под ложным предлогом, ложной правовой основой и фальшивым результатом", — говорится в сообщении.

7 апреля страны Запада обвинили Сирию в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте на основании сообщений СМИ и соцсетей. МИД России заявил, что цель вбросов — оправдать возможные силовые удары извне.

Сообщения о "бомбе с хлором" распространила организация "Белые каски"; про нее в Минобороны РФ сообщали, что она занимается дезинформацией. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Впоследствии выяснилось, что эту провокацию организовала Великобритания, а ролик целиком является постановочным.

Однако этот ролик и стал оправданием для нанесения ракетно-бомбового удара по Сирии без санкции Совбеза ООН. В операции участвовали США, Великобритания и Франция. Большая часть ракет (71 из 103) перехвачена сирийскими ПВО советского производства.

Нынешние бездоказательные обвинения Сирии в использовании химоружия и последующий удар совпадают с событиями годичной давности: в апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о химической атаке в провинции Идлиб, якобы в Хан-Шейхуне жертвами применения зарина стали 80 человек и две сотни мирных жителей пострадали. Москва призывала к тщательному расследованию инцидента и выезде на место экспертов, но к ее мнению не прислушались. Вашингтон никаких доказательств виновности Дамаска не представил и в ночь на 7 апреля американцы нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат; были выпущены 59 ракет "Томагавк".

С подачи Москвы 10 сентября 2013 года Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы химического оружия. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. Процесс уничтожения полностью проводился под международным контролем.

В октябре 2016 года российские военные обнаружили на юго-западе Алеппо доказательства применения антиправительственными и террористическими группировками химоружия против мирного населения. А в 2017 году сирийское руководство получило доказательство того, что боеприпасы с химоружием террористам доставляют США и Великобритания.

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