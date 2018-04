Пусть комментирует ОЗХО: лаборатория в Шпице осторожничает

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что, согласно лабораторным анализам, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом BZ, состоявшим на вооружении США, Британии и стран НАТО. Швейцарская лаборатория в Шпице, изучавшая пробы из Солсбери, сообщила, что комментировать утверждение министра может лишь Организация по запрещению химического оружия.

"У нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество, — заявили в Швейцарии. — Портон-Даун, как и Шпиц, — назначенные лаборатории ОЗХО". Лаборатория опубликовала это заявление на своей странице в Twitter, причем сделала ошибку в хэштеге, написав #Skipal вместо #Skripal.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD — like Spiez — is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP