Пусть комментирует ОЗХО: лаборатория в Шпице осторожничает

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Отравление Скрипаля 39 минут назад
Пусть комментирует ОЗХО: лаборатория в Шпице осторожничаетЧитайте нас в Telegram
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что, согласно лабораторным анализам, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом BZ, состоявшим на вооружении США, Британии и стран НАТО. Швейцарская лаборатория в Шпице, изучавшая пробы из Солсбери, сообщила, что комментировать утверждение министра может лишь Организация по запрещению химического оружия.
"У нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество, — заявили в Швейцарии. — Портон-Даун, как и Шпиц, — назначенные лаборатории ОЗХО". Лаборатория опубликовала это заявление на своей странице в Twitter, причем сделала ошибку в хэштеге, написав #Skipal вместо #Skripal.
Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD — like Spiez — is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP— Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.
Эксперты указывают на то, что для отравления Скрипалей, вопреки утверждениям Лондона, использовался вовсе не "Новичок", передает РИА Новости. В ОХЗО отмечают, что отравляющее вещество характеризовалось высокой чистотой, тогда как "Новичок" – неустойчив. Он состоит из многих компонентов, разлагающихся с разной скоростью. Если найдено чистое вещество, оно не может быть "Новичком", сообщил химик Леонид Ринк, участвовавший в разработке А-234. Кроме того, если бы гелеобразная субстанция, найденная на ручке двери дома Скрипалей, была "Новичком", они погибли бы, не успев отойти от дома. Между тем, оба отравленных выздоровели – это еще одно свидетельство того, что при покушении на Скрипалей использовалось другое вещество.
Вещество BZ, которым пользовались в НАТО и США, редко встречается в концентрации, приводящей к смерти. Оно воздействует на нервную систему и выводит человека из строя лишь на время. Клиническая картина выздоровления Скрипалей указывает на то, что в их отравлении использовался именно этот яд, никогда не присутствовавший в военном арсенале России.
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