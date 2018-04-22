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Конфликт в Сирии 16 минут назад
ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой
Инсценировкой и фальшивкой назвал предполагаемую химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе корреспондент немецкого государственного телеканала ZDF в прямом эфире из Сирии. Ули Гак побывал в крупном лагере беженцев в Сирии и побеседовал там со многими людьми. По его словам, они уверенно рассказывают, что вся история с якобы имевшей место химатакой была инсценирована.
"Они рассказывают, что это место событий было командным пунктом исламистов, которые разложили там баллоны с хлором и ждали, в принципе, только того, чтобы это столь "интересное" для сирийских ВВС место подверглось бомбардировке. Так и произошло, и баллоны с хлором при этом взорвались, — рассказал Гак в прямом включении в программе heute ("Сегодня"). — Люди с убежденностью рассказывают, что в Думе было уже много подобных провокаций. Они также рассказывают, что в ходе одного из так называемых учений — как назвать это по-другому — людей подвергали воздействию хлора, это снимали и затем опубликовали это в качестве доказательства 7 апреля".
По словам Гака, он не знает, действительно ли так и было, и не дал бы руку на отсечение за каждую фразу, но, по его мнению, сирийцы рассказывали ему правду.
Между тем, на днях военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному удалось найти в городе Дума сирийского мальчика, которого вынудили участвовать в постановке якобы имевшей место 7 апреля химической атаки. 11-летний Хасан Диаб жив и здоров, а в ролике о фальсифицированной химатаке "Белых касок" он снимался за еду — финики, рис и печенье.
Отец мальчика Омарп говорит, что у Хасана не было никаких симптомов отравления, как и не было таких симптомов у соседей. "Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда — не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — утверждает он.
Сотрудник сирийского госпиталя, дежуривший в день инсценировки, рассказал, как развивались события 7 апреля. "Ни одного пострадавшего от каких бы то ни было отравляющих веществ в нашу больницу 7 апреля не поступало. Да, появились люди, которые стали поливать себя из шланга. Но никаких соответствующих симптомов не было. В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, когда вдруг кто-то забежал и закричал: химическая атака! И люди начали поливать себя водой. На самом деле там не было никаких признаков для этого", — сообщил он.
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