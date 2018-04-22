Ветеран "Альфы" назвал пшиком "агента ФСБ" британских СМИ

Версия об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии бывшим сотрудником ФСБ в составе ударной группы из шести человек, которую якобы контролировало правительство России, похожа на историю с обвинениями депутата Госдумы Андрея Лугового в убийстве Александра Литвиненко. Так считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Это все идет еще со времен Лугового, когда его — бывшего сотрудника КГБ — обвиняли в отравлении Литвиненко. Сейчас опять такая же картина", — сказал он.

По его словам, очередные обвинения британцев "должны быть подтверждены четкими, ясными юридическими доказательствами". "Поэтому, если нас сейчас пытаются так же обвинить со Скрипалем, я думаю, это закончится тем же "пшиком", как закончилось с Литвиненко", — заявил Гончаров "Интерфаксу".

Британская сторона не сотрудничает с Россией в расследовании предполагаемого покушения на Скрипалей, подчеркнул он. Россия была готова как отправить в Британию своих специалистов для участия в расследовании, так и принять англичан на своей территории, однако те этого не захотели.

Что касается заявлений о том, что якобы есть шесть человек подозреваемых, то до предоставления судебными, прокурорскими или правоохранительными органами Великобритании четких, ясных юридических обоснований "никто с ними на эту тему разговаривать не собирается".

Также, по словам Гончарова, российские спецслужбы "вообще не занимаются" уничтожением "преступников, предавших родину".