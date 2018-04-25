В Армении предотвращен крупный побег из тюрьмы

Попытка побега в Ереване. В ереванской тюрьме "Нубарашен" предотвращен крупный побег. Группа заключенных 25 апреля отобрала ключи у охранника и открыла двери шести камер.

После этого организаторы нападения вместе с другими заключенными попытались бежать, сообщает "Интерфакс". Побег был пресечен сотрудниками тюрьмы, отмечает Генпрокуратура Армении.

В заявлении Генпрокуратуры Армении особо отмечается, что обстановка в республике создает благоприятные условия для активизации криминалитета.

Митингующие в центре Еревана блокировали 25 апреля дома правительства и дорогу в международный аэропорт Звартнотц.

"Бархатная революция в Армении уже реальность, и это понимают везде", — заявил оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Никол Пашинян заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра страны Карен Карапетян пригласил к себе на совещания министров силового блока. На совещании обсуждалось введение в Армении чрезвычайного положения.

При этом Пашинян подчеркнул, что даже экс-президент Серж Саргсян, который работал министром Службы национальной безопасности и МВД, не отважился на введение чрезвычайного положения в республике, подав в отставку с поста премьер-министра Армении. По словам оппозиционного депутата, Карен Карапетян не имел права провозгласить себя исполняющим обязанности премьер-министра. Пашинян ранее заявлял, что готов сам возглавить кабинет министров, если "народ его об этом попросит".

Митинги протеста против правящей в Армении Республиканской партии проходят в Ереване и втором по величине городе Армении – Гюмри. Оппозиция обещает заблокировать все государственные здания, если правящая партия вновь выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра.

Оппозиция отвергла предложение Карена Карапетяна о проведении в стране досрочных парламентских выборов. При этом Карапетян заявил, что по конституции Армении, новый премьер-министр может быть выбран только парламентом.