Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 апреля 201804:05

Васильева: почти треть школьных учеников не прошла госэкспертизу

Около трети школьных учебников, которые должны были включить в федеральный перечень и рекомендовать школам, не прошли дополнительную экспертизу в Российской академии образования (РАО). Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.

Согласно действующему законодательству, издательствам разрешено проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, которые они выбирают сами. Министерство образования и науки РФ не устраивает данное положение из-за низкого качества одобряемых материалов. В свою очередь ведомство предложило проводить экспертизы за деньги, выделенные государством.

Как отметила Васильева, из 1117 заключений по результатам дополнительной экспертизы только 781 – положительное. Таким образом, почти треть проверенных учебников признана ненадлежащими.

В марте текущего года Ольга Васильева заявляла, что было решено отправить около двух тысяч пособий, которые ранее получили положительные отзывы, на дополнительную экспертизу.

Результаты дополнительной экспертизы будут направлены членам совета при Министерстве образования и науки РФ. Итоги будут подводиться на ближайшем заседании, передает ТАСС.

Сейчас

03:42

Бармена клуба во Владивостоке арестовали за продажу "синтетики"

03:23

Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

03:06

Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии

02:16

Число жертв протестов в Никарагуа выросло до 34 человек

02:04

Состояние Буша–старшего улучшилось

01:53

Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь

01:18

Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у врачей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Госдеп США объяснил причину посещения генконсульства России в Сиэтле

Госдеп США объяснил причину посещения генконсульства России в Сиэтле

3 часа назад
Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве

Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве

8 часов назад
Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против

Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против

8 часов назад
Российские моряки, застрявшие в ОАЭ, подали сигнал SOS

Российские моряки, застрявшие в ОАЭ, подали сигнал SOS

9 часов назад
Финал ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" выявляли победителя семь часов

Финал ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" выявляли победителя семь часов

2 часа назад
Научная работа в России оказалась под угрозой срыва из-за блокировок Роскомнадзора

Научная работа в России оказалась под угрозой срыва из-за блокировок Роскомнадзора

4 часа назад
Эксперты ОЗХО посетили второе предполагаемое место химатаки в Сирии

Эксперты ОЗХО посетили второе предполагаемое место химатаки в Сирии

5 часов назад
Захарова: США захватили российское генконсульство

Захарова: США захватили российское генконсульство

6 часов назад
Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту

Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту

7 часов назад
Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

17 часов назад
Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

18 часов назад
Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у врачей

Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у врачей

3 часа назад
Пассажиров аэропорта в Манчестере эвакуировали из-за подозрительного предмета

Пассажиров аэропорта в Манчестере эвакуировали из-за подозрительного предмета

4 часа назад
Лидеры протестов в Армении встретились с представителями посольства России

Лидеры протестов в Армении встретились с представителями посольства России

4 часа назад
Агутин: Пресняков-старший находится дома и чувствует себя нормально

Агутин: Пресняков-старший находится дома и чувствует себя нормально

5 часов назад
В Армении предотвращен крупный побег из тюрьмы

В Армении предотвращен крупный побег из тюрьмы

6 часов назад
Концертов не будет: Шарля Азнавура направляют лечиться в Париж

Концертов не будет: Шарля Азнавура направляют лечиться в Париж

6 часов назад
Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

12 часов назад
Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

15 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

2 часа назад
"Реал" первым в истории Лиги чемпионов добился 150 побед

"Реал" первым в истории Лиги чемпионов добился 150 побед

2 часа назад
Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь в стране

Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь в стране

2 часа назад
Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина

Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина

4 часа назад
Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

6 часов назад
Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

7 часов назад
Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

7 часов назад
60 минут. Американцы теряют контроль над своими фейками

60 минут. Американцы теряют контроль над своими фейками

7 часов назад
430
Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

8 часов назад
Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

8 часов назад
Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров

Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров

8 часов назад
Президент призвал губернаторов открыто подбирать управленцев

Президент призвал губернаторов открыто подбирать управленцев

9 часов назад
Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

9 часов назад
Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

10 часов назад
Opera Touch: новый Android-браузер "для одной руки"

Opera Touch: новый Android-браузер "для одной руки"

11 часов назад
Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

11 часов назад
На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами

На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами

11 часов назад
Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

11 часов назад
Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток

Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток

11 часов назад
Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

12 часов назад
Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

14 часов назад
Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

15 часов назад
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

15 часов назад
Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

16 часов назад
По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

18 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

6 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28