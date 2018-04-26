Васильева: почти треть школьных учеников не прошла госэкспертизу

Около трети школьных учебников, которые должны были включить в федеральный перечень и рекомендовать школам, не прошли дополнительную экспертизу в Российской академии образования (РАО). Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.

Согласно действующему законодательству, издательствам разрешено проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, которые они выбирают сами. Министерство образования и науки РФ не устраивает данное положение из-за низкого качества одобряемых материалов. В свою очередь ведомство предложило проводить экспертизы за деньги, выделенные государством.

Как отметила Васильева, из 1117 заключений по результатам дополнительной экспертизы только 781 – положительное. Таким образом, почти треть проверенных учебников признана ненадлежащими.

В марте текущего года Ольга Васильева заявляла, что было решено отправить около двух тысяч пособий, которые ранее получили положительные отзывы, на дополнительную экспертизу.

Результаты дополнительной экспертизы будут направлены членам совета при Министерстве образования и науки РФ. Итоги будут подводиться на ближайшем заседании, передает ТАСС.