"Кровавая Джина" из ЦРУ обещает больше не пытать людей

Джина Хэспел, кандидатуру которой президент США Дональд Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ, пообещала сенаторам, что не будет возобновлять программу допросов и содержания подозреваемых лиц под стражей.

Джина Хэспел, которая получила прозвище "Кровавая Джина" из-за своего темного прошлого, публично возьмет на себя соответствующие обязательства 9 мая во время выступления на слушаниях специального комитета, на которых будет рассматриваться вопрос утверждения ее кандидатуры.

Дональд Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства главу ЦРУ Майкла Помпео. Последнего должна будет сменить Хэспел.

Американские СМИ писали, что в 2002 году Джина Хэспел надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме. Видеозаписи этих допросов хранились в резидентуре ЦРУ вплоть до 2005 года. После перевода в центральный аппарат в Лэнгли Джина Хэспел подписала распоряжение об уничтожении всех видеозаписей жестоких допросов.

Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения этих пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было, сообщает ТАСС.