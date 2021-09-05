Вашингтон "глубоко обеспокоен" новостью о Мингазове

Россиянина Равиля Мингазова могут репатриирован из ОАЭ в Россию. Как заявил газете Washington Post его адвокат Гэри Томпсон, "российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова". Информацию о возможном возвращении на родину подтвердил и сын Мингазова, который сейчас проживает в Великобритании. По его словам, несколько месяцев назад представители российского правительства приходили к матери Мингазова, проживающей в Татарстане и "просили ее опознать его на фотографии и подтвердить его биографические данные".

В госдепе США заявили, что "глубоко обеспокоены сообщениями о возможной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо из ОАЭ в Россию".

Представители ОАЭ же заявили, что не будут принимать решение по Мингазову "без согласия США".

США отправляет в ОАЭ освобожденных узников Гуантанамо по договоренности. Мингазова отправили в арабские эмираты в 2017 году.

Американские спецслужбы задержали россиянина в 2002 году в Пакистане, где, по версии силовиков США, он проходил тренировки в лагере боевиков.

Вместе с Мингазовым в Гуантанамо содержались несколько других россиян. После их экстрадиции в Россию им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы и наемничестве.