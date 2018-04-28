Сенатор: если КНДР станет "нормальной страной", Трампу нужно дать Нобелевскую премию

Линдси Грэм, американский сенатор-республиканец, уверен, что если КНДР станет "нормальной страной", то президент США будет достоин Нобелевской премии мира, так как без него ситуация на Корейском полуострове не пришла бы к урегулированию.

По словам Грэма, Трамп убедил Китай и КНДР в серьезности перемен, передает РИА Новости. Американский президент показал Северной Корее, что у нее два пути: стать "нормальной страной" либо поплатиться за ракетные испытания, направленные против США.

27 апреля 2018 года произошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДр Ким Чен Ына. Ее называют исторической: было принято решение о денуклепризации Корейского полуострова, улучшении отношений, стремлении к мирному воссоединению двух стран.

В ближайшие несколько недель Трамп, который считает себя ответственным за урегулирование конфликта между Кореями, может встретиться с Ким Чен Ыном.

Линдси Грэм входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил и является одним из ближайших союзников Дональда Трампа.