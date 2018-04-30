Карло Анчелотти сватают в "Зенит" и "Локомотив"

Итальянский тренер Карло Анчелотти, ранее возглавлявший мюнхенскую "Баварию", может оказаться в следующем сезоне в роли наставника одного из клубов РФПЛ. На данный момент в итальянце заинтересован президент "Локомотива" Илья Геркус, который выразил готовность к переговорам с Анчелотти.

По информации еженедельника "Футбол", итальянский специалист может оказаться и в санкт-петербургском "Зените". Это состоится в том случае, если там же окажется нынешний президент "железнодорожников". Сообщается также, что Анчелотти интересуется один из китайских клубов.

Ранее стало известно, что знаменитый тренер отказался возглавить сборную Италии.